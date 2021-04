Otro caso más en Santa Rosa: Llaman un flete, le dicen que es una mudanza y están robando

Compartir esta noticia:











Jorge González un vecino del barrio Santa María de La Pampa, que lleva 25 años trabajando como flete contó que hace un mes hizo una mudanza. A las horas después se enteró de que los elementos que traslado eran robados. Desde ese momento tiene su camioneta secuestrada.

Jorge González, habló con Radio Municipal Santa Rosa 94.7, donde contó que “ayer se cumplió un mes de que tengo mi camioneta secuestrada en la Seccional Segunda”.









Relató que “Hice una mudanza a las 8 20 horas y cerca del mediodía me para la policía, mientras hacía otro flete y me comunican que el primer flete eran cosas que habían sacado de un departamento, que eran robadas”.

Señaló que lo llevaron a la Seccional Segunda: “declaré, puse mi teléfono a disposición y di todos los datos que me pidieron”.

Hasta el momento todavía no recupera la camioneta: “yo estaba trabajando, llevó 25 años y no he tenido nunca un problema. No tengo ningún antecedente”.

“La policía me dio a entender de que el fiscal sospecha que tuve que ver algo con los chorros, yo hice mi trabajo y punto, incluso mi camioneta tiene el nombre de flete- Yo quiero mi camioneta es mi único medio para trabajar”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios