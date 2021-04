La Pampa: pide que le restituyan la obra social a su hija discapacitada

Compartir esta noticia:











María Azucena Lucero contó que su hija discapacitada se quedó sin obra social de manera repentina al aparecer a cargo del padre, con quien está divorciada hace 20 años y que no mantiene relación alguna con la hija.

“Hace mucho tiempo que estoy divorciada, siempre estuve a cargo de mis hijos, siempre cobré su SUAF (Asignación Familiar), Tengo una hija con discapacidad por la cual percibo una suap diferencial. Ella ahora es mayor y después de tres intentos, La Pampa le dio una pensión”, indicó en declaraciones al programa Las dos verdades que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Mitre Santa Rosa.









“El mes pasado me presento en la ANSES a reclamar su SUAF y para mi sorpresa me entero que la está cobrando su papá, que no tiene contacto con mis hijos, y estamos divorciados hace 20 años. Si en cualquier bolsillo significa mucha plata 10 mil pesos, en el mio significa el doble.. Soy acompañante terapéutica y soy monotributista. Estoy inscripta en el IPAV desde 2007 y nunca accedí a una vivienda”, enumeró.

“Me entero que el papa está en Santa Isabel. Él habitualmente ha trabajado en el petróleo y ahora me entero que tiene la obra social de petroleros y le pasaron a mi hija a su cargo. Ahora ella no puede usar Incluir Salud, que siempre fue su obra social, en la que le cubren todas las prácticas médicas, turnos y actividades que realiza”, dijo.

“A partir de esto intento sacar el turno en ANSES para solucionar esto de manera urgente, ya que todos los meses retiramos medicación y se le hacen estudios todos los meses, pero en ANSES me dieron turno recién para el 8 de junio”, se lamentó.

“Mi sorpresa es que ahora, cuando nunca pasó asó, él cobra el SUAP y la tiene a cargo en petroleros. Cómo pasó eso, no sé, nadie me lo puede explicar. Esto implica que ella perdió Incluir Salud por lo que hizo su padre, que dicho sea de paso, no le da ninguna solución ni su obra social les cubre los tratamientos. Encima él está cobrando el desempleo porque ahora no está activo”, describió.

A modo de ejemplo dijo que “un frasco que toma mi hija, sale 57 mil pesos. Este mes no le van a hacer ninguno de sus estudios ni se le va a brindar su atención”, finalizó María Azucena Lucero, quien reclamó una atención urgente en ANSES para solucionar el “error que cometieron”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios