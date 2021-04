Dura reacción de Jefa del CEAR ante los dichos del Presidente: “fanáticos no defiendan a este sorete”

Compartir esta noticia:











La Médica Terapista y coordinadora del Centro de Enfermedades de Asistencia Respiratoria de Santa Rosa (CEAR), Natalia Fernández, manifestó su enojo con el presidente por decir que el “sistema de salud se relajó”

En su perfil de Facebook señaló: “leo esto y me indigno. Después de todas las canalladas que me banqué este año, que me costaron lagrimas, sueño, amistades, donde multiplique antipatías, problemas legales y me di cuenta que hay mas hijos de puta de los que esperaba con el único objetivo de hacer lo mejor posible para que se muera el menor numero de personas y tratando a cada uno de ellos como si fueran mis seres queridos…..leer esto del presidente de la nación argentina me enfurece….es vergonzoso. Gracias por ser lo que sabia que eran……”









La profesional de la Salud Pública Pampeana agregó que “hace un año y medio no tengo vacaciones y desde el 20 de diciembre solo tuve dos días libres …soretes”

“Los invito a pasar personas con las que hablaron y generamos un vinculo a cajones para proteger a los compañeros de las funerarias a decirles a padre, hijos, nietos y esposos que la persona que amaban acaba de morirse…después defiendan a estos hdp”, añadió.

“Hagan el favor fanáticos de no defender a este sorete en sus respuestas y entender nuestra furia. GRACIAS por la falta de respeto, de respaldo y de empatía persistente que dios y la patria se lo demanden”, finalizó el descargo de la trabajadora de la salud de La Pampa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios