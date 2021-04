El Presidente anunció ayuda de 15 mil pesos a beneficiarios de AUH y otras asignaciones

Compartir esta noticia:











Alberto Fernández precisó que este monto será para paliar las consecuencias de estas dos semanas de nuevas restricciones.

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que se asignará un monto de 15 mil pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo y las asignaciones familiares de monotributistas de la primera categoría.

«En el transcurso del día Fernanda Raverta, la titular de la Anses, dará los detalles de la asignación. No queremos que esas personas queden a la intemperie», dijo Fernández en declaraciones a radio Diez, al tiempo que precisó que este monto será para paliar las consecuencias de estas dos semanas de nuevas restricciones.

Por otra parte, el presidente Alberto Fernández se preguntó hoy si Juntos por el Cambio «tiene posibilidad de conseguir vacunas» contra el coronavirus, «por qué no las consiguen y ayudan».

«Si tenían la posibilidad de conseguir vacunas como dijo Mauricio Macri, ¿por qué no las consiguen y me ayudan?», se preguntó el mandatario en declaraciones a radio Diez, en las que ratificó su compromiso de «cuidar a cada argentino, aunque me obligue a tomar medidas antipáticas».

Consultado sobre las recientes decisiones, Fernández afirmó que se hace «cargo» de las medidas anunciadas ayer para contener la segunda ola de coronavirus y ratificó que «las fuerzas federales van a hacer cumplirlas», al tiempo que precisó que los shoppings permanecerán cerrados durante estas dos semanas de restricciones.

«Las medidas la tomé yo y me hago cargo yo y las fuerzas federales van a hacer cumplir esto», dijo Fernández en diálogo con radio Diez, en las que sostuvo que las nuevas restricciones no las habló con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Sobre las clases presenciales, afirmó: «yo mismo tuve discusiones dentro de mi mismo equipo. Mi ministro de Educación (Nicolás Trotta) insistía con las clases presenciales, pero no son las clases presenciales solamente: hay que ir a un colegio primario y ver el horario de salida, madres que se agolpan, donde el contagio puede hacerse más fácil, chicos que juegan cambiándose los barbijos», dijo el mandatario.

En referencia al proceso de vacunación, Fernández, afirmó que el Gobierno «ha hablado con todos los productores de vacunas que hay en el mundo», dijo que se sigue «hablando con Pfizer para encontrar un acuerdo» y pidió que no se «haga carancheo político con un tema tan sensible para la sociedad argentina».

«Hemos hablado con todos los productores de vacunas que hay en el mundo. Seguimos discutiendo con Pfizer tratando de encontrar un acuerdo. Todos hablan con una facilidad, todos dicen cualquier cosa», se quejó el mandatario.

En referencia a la situación sanitaria, Fernández dijo que «ayer yo quise llamar la atención sobre el programa sanitario y no mezclarlo con otros aspectos porque nosotros no tomamos estas medidas y dejamos a la gente a la intemperie» ya que «para muchos estos momentos hacen más difícil la vida», dijo en sus declaraciones de hoy el mandatario.

En esa línea, anunció: «Vamos a disponer asignarle a cada titular de la AUH y de la asignación universal por embarazo, a las asignaciones familiares de las categorías más bajas A Y B, 15 mil pesos por estos 15 días que tienen mayores restricciones y a esto accederán todos los que se vean afectados por la medida».

Sobre los monotributistas, el Presidente especificó que «abarca a las categorías más bajas porque a esas personas se les puede complicar un poco las cosas teniendo en cuenta que se cierran actividades».

Precisó además que «en todo el país, hay alrededor de dos millones 700 mil personas y se cobrará en los lugares donde existen estas restricciones», tras lamentar que en algunas provincias «he tomado decisiones que los gobernadores no han acompañado».

En tanto, sostuvo que «siguen los Repro 2» por ejemplo para los gastronómicos, «cuya actividad se verá restringida», así como para «las casas de fiestas, los shoppings, etc».

«Ellos pueden acceder al Repro que es una suerte del ATP más focalizado», puntualizó el Presidente.

