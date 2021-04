Precios por las nubes: La inflación fue de 4,8% en marzo

Compartir esta noticia:











Los alimentos lideraron los incrementos del mes pasado, con un alza de 4,6% y eso tendrá consecuencias en materia de pobreza. Se trata no solo del IPC más alto en lo que va del año, como adelantó el ministro de Economía, Martín Guzmán, sino del más elevado desde la devaluación electoral de septiembre del 2019.









La inflación se disparó con fuerza en marzo: alcanzó el 4,8% y se trata, tal como adelantó el ministro de Economía, Martín Guzmán, de la más alta del año. Es también la más alta desde septiembre del 2019, cuando el round devaluatorio de las PASO llevó a los precios a una dinámica desbocada.

El dato fue publicado por el Indec a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. Los que más se dispararon fueron los precios de los alimentos y bebidas, con un alza de 4,6%, lo que significó además una fuerte aceleración respecto al 3,8% que habían marcado durante febrero. El dato permite adelantar que habrá un impacto regresivo, con consecuencias en las canastas básicas y en los niveles de pobreza.

El Ministerio de Economía destacó: «Los denominados Regulados también influyeron en la dinámica: sobresalieron Educación, subtes, combustibles, tabaco y prepagas».

En el primer trimestre, la inflación acumuló un 13%, lo que deja entrever que será imposible cumplir con la meta de un IPC de 29% al llegar diciembre.

Aspectos para entender la inflación en Argentina

La mayor contribución a la suba del IPC fue Alimentos y Bebidas (especialmente carnes) que creció 4,6% mensual (vs. 3,8% en febrero). El resto de los alimentos y bebidas desaceleraron en su mayoría.

También aceleraron los estacionales impulsados por Indumentaria, pero desaceraron frutas y verduras

Los aumentos en segmentos que más explican la suba

Carne y derivados: 5,9% vs 2,8% febrero

Lácteos: 7,2% vs 2,9% febrero

Prendas de vestir 10,8% (Aportó 1,0 p.p.)

Educación 28,5% (Aportó 0,5 p.p.)

Cuáles fueron los productos que más aumentaron

El Índice de Precios al Consumidor aumentó 4,8% mensual en marzo luego de crecer 3,6% febrero. En términos interanuales, la inflación subió 42,6%, por encima de febrero (40,7%) pero por debajo de marzo del año pasado (48,4%).

El mayor aumento del mes respecto de febrero respondió principalmente a una mayor incidencia de los precios Regulados que se incrementaron 4,5% mensual (tras una suba de 2,2% en febrero) debido al fuerte aumento de Educación, además de subas en combustibles, tabaco, prepagas, y algunos servicios y transporte.

También respondió a una mayor contribución de los Estacionales que aumentaron 7,2% mensual (vs. 3,1% en febrero) por Indumentaria. Asimismo, la inflación Núcleo aumentó 4,5% mensual

Por división, la mayor contribución a la inflación del mes se dio en Alimentos y Bebidas que creció 4,6% mensual (vs. 3,8% en febrero). Esta dinámica fue impulsada por Carnes y derivados y Lácteos En cambio, el resto de los alimentos y bebidas desaceleraron en su mayoría o incluso cayeron en algunas regiones como sucedió con Frutas

También contribuyeron con aumentos particulares por cuestiones estacionales como Prendas de vestir y calzado, que se incrementó 10,8% mensual, y otras por aumentos regulados como Educación, que subió 28,5% mensual. Otros sectores que también mostraron un mayor aumento que en febrero fueron Recreación y Cultura (5,3% vs. 2,3% en febrero), Salud (4,0% vs. 3,5% en febrero) por aumento autorizado en prepagas y Bebidas alcohólicas (6,4% vs. 3,6% en febrero) por aumento autorizado en tabaco.

Los sectores que mostraron un menor aumento que en febrero fueron Transporte (4,2% vs. 4,8% en febrero); Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,2% vs. 4,6% en febrero), Restaurantes y Hoteles (3,1% vs. 5,4% en febrero), Bienes y servicios varios (2,2% vs. 3,2% en febrero), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (1,3% vs. 2,0% en febrero) y Comunicación (0,1% vs. 1,8% en febrero).

