Tuvo Covid, se recuperó y ahora cumplió 100 años

Por Franco Armanini

Dina Tavarnelli cumplió ayer un centenario de vida. En el Hogar San José de Catrilo le hicieron un pequeño festejo con sus compañeros y compañeras, donde actualmente reside, y recibió mensajes y llamadas de sus familiares y amigas por teléfono, por la pandemia de coronavirus. Cumplir 100 años en pandemia.









Si cumplir 100 años es un acontecimiento extraordinario en la vida de una persona, hacerlo en pandemia se convierte en algo aún más sorprendente.

Este 16 de abril, Dina llegó a sus diez décadas de vida. Los celebró en el Hogar San José de Catriló, su casa hace 12 años, con sus compañeros de residencia y el personal del lugar, quienes le prepararon una torta y algunas otras cosas para honrarla.

Por protocolo y para mantener los cuidados por ser de riesgo, algunas pocas personas de las más cercanas, familia y amigas, pudieron saludarla unos minutos de a una persona, con barbijo y distanciamiento. El resto pudo festejar con ella por videollamada.

Graciela, una de las sobrinas de Dina, contó a Plan B Noticias que pudieron hablar con ella y que este domingo irán a verla. La fecha redonda merecía un festejo especial, pero tuvo que postergarse. “La idea era poder hacerle su fiestita pero bueno no se pudo por la pandemia. A lo mejor más adelante si la situación lo amerita. Ayer no la pudimos ver porque trabajamos pero este domingo vamos a visitarla, después de mucho tiempo sin verla porque no estaba permitido».

«Yo soy de riesgo pero ya recibí la vacuna. Hace mucho que no nos ve y seguro que va a querer abrazarnos. Antes íbamos a pasar el día con ella 2 veces cada 15 días, y ahora ir por unos minutos, me da bronca e impotencia. Pero bueno, entendemos que es un riesgo para todos nosotros y en el Hogar», reflexiona.

De hecho, en diciembre a Dina le diagnosticaron Covid-19 positivo pero según contó su entorno a Plan B Noticias, solo presentó un poco de fiebre y pasó 10 días internada en el Hotel UNIT de Santa Rosa y luego volvió al Hogar.

Graciela es quien durante mucho tiempo cuidó de ella. «Soy su única sobrina mujer y la que más cerca de ella estuvo en Catriló y cuando estaba bien y podía venir a Santa Rosa paraba en casa», cuenta.

Dina nació en Cita de Castello, provincia de Perugia en Italia, y llegó a Argentina a los 6 años junto a su mamá Magdalena Casella y su papá Emilio Tavernelli, como muchos otros inmigrantes europeos escapando de la guerra.

Estudió y trabajó en Catriló, en la estancia “La Unida”. “Trabajaba con los Garmendia, de niñera. De grande se la llevaron a Buenos Aires para que acompañara a una de las personas de la familia que estaba a su cuidado y luego volvió a vivir a Catrilo».

Es la mayor de 4 hermanos. Nino, que era marino mercante; Ezio, el papá de Graciela. Era el canillita del diario La Nación y propietario del bar donde era la vieja terminal de ómnibus y una de las pocas cabinas telefónicas de Catriló en aquel entonces; y Héctor de 91 años, el único que queda vivo de los 4 hermanos y reside en Santa Rosa.

“Ella vivió con mis primos durante unos años en la quinta de los Tavernelli y luego ellos tuvieron que irse a Salta. Sus amigas la llevaron al hogar para que no estuviera sola», cuenta Graciela que en ese momento cuidaba de sus padres que estaban complicados de salud.

Dina no tuvo hijos. Graciela dice que «nunca formó su propia familia». Si bien esto es así, ella encontró ese lazo en la relación que mantuvo a lo largo de todos estos años con sus hermanos, sobrinos, sobrinas y sus amistades.

“Era una mujer, alta, elegante», recuerda su sobrina.»Yo tuve a mis viejos hasta los 87. Los Tavernelli son longevos”, dice entre risas.

A sus 100 años, Dina tiene algunas dificultades de la vista y la audición, lo que le impide leer pero no moverse. «Chicha» ka responsable del Hogar San José dijo a Plan B que «todos los días camina con su andador por el Hogar. Un poco en la mañana y luego otro poco a la tarde».

Graciela también da cuenta de su salud. “Ella tiene sus días, a veces me cuenta que está cansada, y otros días está muy bien. Es una persona consiente. Hablamos todas las semanas”, relata.

«Mi tía vivió lo que vivió por esta bien cuidada. En el Hogar son pocas personas y la cuidan muy bien. Además tiene una chica personal que se encarga específicamente de ella”.

Este domingo, después de mucho tiempo, Graciela y familia irán a visitarla en persona y verla aunque sea un instante.

«Héctor (hermano menor de Dina) no podrá ir porque también tiene sus temas de salud. Hacen mucho que no se ven y cuando hablan por teléfono se emocionan. Pero mi primo por temor a que esta situación pueda afectarlo prefirió cuidar su salud», contó Graciela.

