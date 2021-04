Silvia Mossman ganó el 2° lugar en el Festival Nacional de Malambo

Compartir esta noticia:











La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, felicita a la artista y trabajadora municipal Silvia “Pity” Mossman, quien conquistó el 2° puesto como representante de La Pampa en el “Primer Festival de Campeones Nacionales de Malambo”, que se desarrolló del 10 al 17 de abril.

Mossman, delegada provincial en la competencia, participó de la categoría Solista de Malambo Femenino, llegando a la final. La bailarina dejó una magnífica imagen de la calidad de la danza local que fue elogiada por el jurado.

“Durante muchos años de mi vida sentí, descubrí e interpreté la danza a través de los movimientos de mi cuerpo para expresar y sentir emociones. Con la revolución femenina llegó a mí la posibilidad de aprender una disciplina históricamente realizada por los hombres. Estoy muy feliz y orgullosa de tener la oportunidad de representar a mi provincia en una competencia nacional y obtener el segundo puesto”.

Recientemente las competencias de malambo han incorporado la categoría femenina y Silvia, pese a bailar folklore toda su vida, debió entrenar y preparar su cuerpo para hacer una disciplina que siempre vió que hacían los varones. “ En la primera competencia que participé de malambo quedé en el 5° lugar. Y para participar de este Festival de Campeones Nacionales, me empecé a preparar desde hace 2 años con mi hermano, el malambista y preparador físico Andrés Mossman, que me ayudó a entrenar mi cuerpo para el impacto que tiene esta danza, porque las mujeres no estábamos preparadas corporalmente en esta disciplina que requiere fortalecer músculos en determinadas zonas y mucha preparación aeróbica. Tuve que despertar fuerzas musculares de mi cuerpo que estaban dormidas.”

La final del “Primer Festival de Campeones Nacionales de Malambo” se llevó a cabo de manera virtual y Silvia presentó una coreografía que contó con la dirección general de Carlos Suarez, la producción audiovisual de David Pundan, la iluminación de Pablo Orellano y el sonido de Lucas Saavedra. El video se realizó en el Teatro Español de Santa Rosa y contó con la colaboración de la Dirección de Cultura.

Mossman tiene el objetivo de continuar con el desafío de forjar su cuerpo para lograr un estilo propio que la identifique con el paisaje en el que nació y la represente como mujer. “Llegué a entender que el contacto con el suelo pampeano y su inmensa y rica historia, hizo aflorar en mí un ritmo sureño que ya corre por mi sangre”.

