Comisiones: Guillermina Castro brindó información sobre la renovación de licencias

Durante la mañana de este lunes 19 y martes 20 de abril se reunieron las comisiones permanentes del Concejo Deliberante de Santa Rosa para debatir diversos asuntos.

En la Comisión Administrativa y Reglamentaciones estuvieron presentes la directora de Tránsito municipal, Guillermina Castro, y la subdirectora de Documentación, Elva Freiman, para brindar información sobre el sistema de trámites de otorgamiento y/o renovación de licencias de conducir. El tratamiento de este tema corresponde a una solicitud presentada por el concejal de Propuesta Federal, Marcelo Guerrero.

Castro explicó que producto de la pandemia se tuvo que reorganizar el sistema de turnos y de emisión de licencias: “Adaptamos un turnero al sistema online, y en cuanto al sistema de formación, se estableció la educación digital y online, para las primeras licencias”.

Además, explicó que las prórrogas del vencimiento de licencias “fueron paliativos ante la situación existente” y aclaró que las mismas tienen vigencia a nivel local, provincial y nacional, en tanto la jurisdicción de Santa Rosa está adherida al Sistema Nacional de Licencias y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. “Nosotros trabajamos con las cámaras aseguradoras y les comunicamos las prórrogas para que ellos incluso les comuniquen a sus clientes o asociados. Es decir que trabajamos de manera coordinada».

Con respecto a la posibilidad de agilizar los tiempos de los trámites, la funcionaria sostuvo que ello está condicionado por la capacidad edilicia, como de recursos humanos y la aplicación de los protocolos. ”La Dirección de Tránsito es una actividad esencial y trabajamos de manera desmedida para que esa función se cumpla, pero tenemos limitaciones dispuestas por la pandemia y complimiento de protocolos”, argumentó.

Por su parte, Freiman explicó sobre el aumento en los horarios y las formas de atención de la Dirección: “Estamos desde las 7 a 17 horas, de lunes a viernes. Y agregamos los sábados de 9 a 13 horas, una cuestión histórica en el municipio, decisión que se tomó de acuerdo a la demanda de la gente”, sostuvo.

Al ser consultada sobre cómo trabajan con adultos y adultas mayores contó que se realizaron rutinas para cuidar tanto al personal como a los vecinos y vecinas. “Tenemos adultos mayores en cuatro tandas de lunes a viernes. Tuvimos que adecuar las rutinas porque las aulas son las mismas. Con los adultos mayores hacemos pequeños grupos de cinco, cuando antes entraban 18 en la misma aula.” sostuvo. Además, explicó que para las personas de mayor edad se requieren evaluaciones más complejas a la hora de tramitar las licencias, por lo que en esos casos no es posible abandonar la modalidad presencial, lo que requiere más tiempo y espacio.

Por último, remarcó las decisiones que tomaron para poder agilizar el sistema de emisión de licencias, como la incorporación de más médicos en el personal y el establecimiento del turnero digital.

Luego del debate, concejales y concejales decidieron de forma unánime que el proyecto de comunicación pase a archivo.

Por otra parte, en la misma reunión, el concejal Gustavo Estavilla (FrePam) se refirió al proyecto de resolución presentado por su bloque, mediante el cual solicitan a la Dirección de Transporte de la Provincia de La Pampa y al Ministerio de Transporte de la Nación, restituya el descuento por abono estudiantil por parte de los servicios prestados por empresas de transporte de larga distancia.

José Depetris (FreJuPa) aseguró que la posibilidad de acceder a este descuento sigue vigente, y en caso de que alguna empresa no lo reconozca “se puede acudir a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte para hacer la correspondiente presentación y que intervenga este organismo. Es el órgano al cual hay que dirigir el reclamo”.

Finalmente, se reunió la Comisión de Acción Social donde se aprobó de forma unánime, con algunas modificaciones, el beneplácito por la adhesión del gobernador Sergio Zillioto al Decreto Nacional 123/2021, sobre el Consejo Federal para la prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Trans Feminicidios, y el apoyo al trabajo interministerial entre el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad” de la provincia.

“Es un decreto que sirve para fortalecer las áreas de género provinciales y para promover el fortalecimiento de las áreas de asistencia y protección integral a personas en situación de vulnerabilidad por motivos de género”, manifestó Alba Fernandez (FreJuPa).

También de forma unánime, se aprobó el despacho para el proyecto de resolución que manifiesta el repudio a las gestiones impulsadas por el gobierno de Mendoza con diplomáticos alemanes y autoridades provinciales para la puesta en marcha de la Planta de Soda Solvay. Según expresa el proyecto, dichas gestiones no fueron informadas al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), “pese a requerir estudios que garanticen su viabilidad”.

Analía Torres (FreJuPa) se manifestó sobre la iniciativa de su autoría a la cual acompañó su bloque y sostuvo: “Con Mendoza no tenemos buenas experiencias con respecto al manejo del agua. Es una forma de poner energía para que no se atribuyan derechos que no les corresponde. Vino este tema al Concejo no solo porque somos de La Pampa, sino porque si contaminan el río Colorado a los vecinos de Santa Rosa, nos contaminan el 75 por ciento del agua que consumimos”, explicó.

El lunes, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas contó con la presencia de una vecina de la ciudad, quien recientemente presentó una nota solicitando la baja de la licencia del transporte escolar a su nombre. La mujer indicó que dejó de trabajar a inicios de la pandemia por covid19 y explicó los argumentos sobre su solicitud. Sobre ello, Mariano Rodríguez Vega (FreJuPa) expresó que se hará un pedido de expediente a la Dirección de Servicios Públicos y Transporte “para analizar la situación en profundidad”.

En tanto, en la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos se debatió sobre el proyecto de comunicación que solicita al Departamento Ejecutivo evalúe la posibilidad de realizar el ensanchamiento de la calle Niñas de Ayohuma, entre Río Negro y Reconquista.

Ante este pedido, Rodríguez Vega señaló que es una iniciativa que requiere un mayor análisis de las alternativas posibles, haciendo mención que para dicha obra debería utilizarse una parte que es propiedad privada de un vecino.

Por su parte, en la Comisión de Derechos Humanos se debatió sobre el recientemente aprobado beneplácito por el comienzo del tercer tramo del juicio de la causa denominada Subzona 14, en el que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la Provincia de La Pampa durante el último gobierno cívico-militar. Alba Fernandez (FreJuPa) aclaró que el juicio comenzará el día 27 de abril en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa.

