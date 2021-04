Pidieron la nulidad de la Convención Radical que avaló a Pechín

Compartir esta noticia:











Un grupo de Mujeres Radicales de distintos sectores internos presentó un recurso de nulidad de la Convención Radical en la que se avaló por tan solo cinco votos lo actuado por el Comité Provincia cuando se prorrogaron sus propios mandatos. El pedido se hace bajo el argumento principal del «incumplimiento a leyes de paridad vigentes y en violación de la Carta Orgánica».

El sábado por 35 votos contra 30 los convencionales radicales avalaron a la conducción partidaria que se había autoprorrogado los mandatos hasta noviembre por la situación sanitaria del país.

Esa decisión generó varias críticas internas y algunos hasta consideraron que se había realizado entre «gallos y medianoche».Por eso, el órgano legislativo de la UCR convocó a la convención que se hizo el sábado en el Recreo Mercantil, donde las autoridades obtuvieron un ajustado triunfo.

Hoy, representadas por la convencional Elida Deanna, mujeres de distintas líneas, impugnaron la decisión tomada por la convención.

La denuncia

Aseguran que “la resolución tomada por la Honorable Convención excede, en primer lugar, los términos del orden del día previstos en el punto 1, puesto que el debate no supone prórroga de mandatos ya vencidos y mucho menos aún, por más de seis meses”.

“La convocatoria tenia como única finalidad, debatir una fecha de realización de elecciones internas e instruir al Comité Provincia en ese sentido, cosa que aquí no ocurrió. Se usó un órgano legal con una convocatoria legal para pretender legalizar una maniobra fraudulenta que atenta contra el derecho de las/os afiliadas/os a elegir y ser elegidas/os. Se engaña a las/os convencionales, quienes fueron convocados a definir una fecha para la realización de las elecciones internas y se termina poniendo a votación una medida que está por fuera de las facultades que le otorga la Carta Orgánica”, indican en la denuncia.

“Que lo que agrava aún más la situación es el quórum utilizado para tomar una medida no prevista El Articulo 48 de la Carta Orgánica dice: ‘La Convención Provincial para constituirse y funcionar necesita un quórum de la mitad más uno de sus miembros. Si el quorum no se obtuviera después de una hora de espera, podrá funcionar válidamente siempre que se hallen presentes por lo menos la tercera parte (1/3) más uno de sus miembros para tratar exclusivamente el orden del día… (el subrayado me pertenece)’. Es decir que si bien la Carta Orgánica no prevé un quórum especial para este tipo de medidas en primer término, el art. 48 sólo habilita a tratar el orden del día, que no era debatir sobre la prorroga de mandatos”, añaden.

“Que el articulo 50 de la Carta Orgánica dice que ‘La Convención Provincial podra tratar cualquier asunto de su competencia aun cuando no se hubiere incluido en los que motivaron la convocatoria , por el voto de los dos tercios (2/3) de sus miembros presentes con excepción de la reforma de esta Carta Organica’. Lo citado aquí tampoco se cumplió primero porque no se incluyo la prórroga de mandatos como un tema nuevo a la convocatoria, por lo tanto no se votó y menos aún por las 2/3ras partes del quorum Asimismo, el articulo 50 versa sobre asuntos de su competencia y la prórroga de mandatos no es un asunto propio de la convención, sino que en todo caso, debida previamente expedirse la Junta Electoral, que es en definitiva quien proclama a los candidatos electos y no la Convención, cuyos integrantes son elegidos previamente por el voto directo y luego proclamados por la Junta Electoral”, destacan.

Seriedad

En otro punto de la denuncia Deanna dice que “no se trató seriamente un tema tan delicado como el puesto en crisis. Y si fuera el caso, mínimamente se debe tener la aprobación por votación especial y no por votación simple. Si tenemos en cuenta la cantidad de votos positivos por la prórroga de mandatos, tenemos que un 50% de las/os presentes votó a favor y que el otro 50% no acompañó tal decisión. Que el artículo 51 de la Carta Orgánica dice que «Las decisiones y designaciones a realizar por la Convención Provincial deberán efectuarse por mayoría absoluta de los miembros presentes en quorum legal, demás está decir que aquí no hubo mayoría absoluta, sino una mayoría simple. La mayoría absoluta se toma por el total de los convencionales (presentes o no), la que debió haber sido en el caso de análisis 46 votos favorables, cosa que tampoco ocurrió”.

Agrega que “la prórroga de mandatos no es una facultad expresamente prevista a la Convención, pues el art. 45 de la Carta Orgánica debe interpretarse de manera taxativa y no enumerativa. Si la intención de la Unión Cívica Radical al momento de redactar su Carta Orgánica hubiese sido otorgar total libertad de decisión a la Convención, así lo hubiese previsto. Como no lo hizo, debe interpretarse como limites que ha establecido para no incurrir en arbitrariedades en detrimento de su vocación democrática. Los fines inalterables del radicalismo establecidos en su «Profesión de Fe Doctrinaria no deben alejarse de la libertad y la democracia”, pidió.

“Una decisión no contemplada entre las facultades de la Carta Orgánica, debió haberse tratado teniendo en cuenta siempre la votación por mayoría absoluta. No se debe usar la situación epidemiologica del país para abolir los procedimientos legales previstos en nuestro ordenamiento interno”, resaltó.

“Nuestro partido, nuestra doctrina y nuestros ideales siempre han sido la defensa de las instituciones y el orden legal vigente, el sistema democrático es nuestra bandera Todo ello, se borró de un plumazo en favor de un grupo minoritario que pretende seguir manejando los destinos de institución cuando no tienen los mandatos (vigentes para ello, ni las facultades para modificarlos)”, acusó Deanna en representación de varias mujeres radicales.

Género

En otro tramo de la denuncia señala que la legislación vigente “obliga a los partidos en dos órdenes, el primero, a realizar elecciones periódicas, y el segundo a respetar la pandad de género. Ambos extremos están siendo incumplidos por la Unión Civica Radical de La Pampa, por lo tanto, se considera que a partir de la notificación del presente escrito existe gravedad institucional”.

La dilación en el llamado a elecciones de renovación partidaria vulnera de manera directa y concreta, el derecho a elegir y ser elegidas de las mujeres. Esto último se sostiene además en tanto el Art. 50 inc h) de la Ley Nacional N° 27 412 (de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Politica) preceptúa que ‘Son causas de caducidad de la personalidad política de los partidos (…) h) La violación de la paridad de género en las elecciones de autoridades y de los organismos partidarios, previa intimación a las autoridades partidarias a ajustarse a dicho principio”, reclama.

