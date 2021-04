Por falta de casas en alquiler, ocuparon una abandonada en Anguil

Compartir esta noticia:











Juliana Rojas u su pareja junto a un niño de 10 años y otro de 1 año y cuatro meses ocuparon una casa abandonada porque “no hay viviendas en alquiler. Nosotros queremos alquilar, pero no hay casas”,aclaró la joven madre.

Una pareja joven don una niña y un niño tuvieron que dejar la casa que alquilaban porque el propietario quiere venderla y no encontraron otra para alquilar. Por eso, con previo aviso al intendente Héctor Delahaye, ocuparon una vivienda social abandonada y destruida.









“Me reunió con el intendente porque supimos que le iba a dar esta vivienda a una persona que finalmente no la quiso porque estaba muy destruida. Me presenté a hablar con el intendente y me dijo que no me la podía dar, La casa está judicializada porque la mamá se fue y el papá falleció. Se la dieron a un hermano que la vendió dos veces y en esos momentos destruyeron la casa y se llevaron lo que les servía. Hoy la Municipalidad no sabe dónde están los chicos, me dijo no sé si están o en Toay, o donde se han ido, y la casa está destruida”, dijo al periodista Daniel Lucchelli.

“Nosotros estamos dispuestos a pagar la luz que deben, el gas, la municipalidad, pero necesitamos una autorización para que nos bajen los servicios”,agregó.

“Al intendente le conté que el dueño del alquiler me dijo que me tengo que ir porque quiere vender la casa, y aunque quieras, acá en Anguil no hay nada para alquilar}”, resaltó.

“Fui al IPAV, hice una denuncia de que la casa estaba abandonada, hice una declaración jurada de que la estaba ocupando, pero me dijeron que no iban a hacer visitas por la pandemia,y que no iba a poder tener servicios”, señaló.

“Tenemos muebles, tenemos alguna luz de emergencia, todo lo que es alimentos lo llevo a la casa de mi cuñada. Me carga las luces de emergencia y nos arreglamos con eso. Yo me dedico a cuidar a mis hijos y mi marido trabaja como ayudante de albañil”, contó.

“Estoy pidiendo que me den una autorización para estar acá, a la casa la arreglamos, le pusimos vidrios porque no tenía ninguno, no había ventanas, ni nada. Queremos un papel para que nos puedan bajar los servicios hasta que resuelvan qué va a pasar con nosotros”, demanó.

