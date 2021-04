El bloque del FreJuPa repudió las declaraciones de Patricia Bullrich sobre Malvinas

Compartir esta noticia:











El bloque de legisladores del justicialismo aprobó una declaración de repudio a las expresiones de la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien sugirió que el gobierno podría haberle “dado” las islas Malvinas a Pfizer a cambio de vacunas contra el coronavirus.

El bloque del oficialismo afirmó que las declaraciones de Bullrich no fueron un descuido. «Fue la enunciación de uno de los pilares ideológicos del PRO».

El proyecto aprobado, consigna lo siguiente:

Artículo 1.- Repudiar las manifestaciones de la actual Presidenta del PRO, Patricia Bulrich, afirmando que “las Islas Malvinas se las podríamos haber dado”, en referencia a que la República Argentina podría haber entregado la soberanía de las Islas Malvinas, a la empresa farmacéutica Pfizer, a cambio de vacunas contra Covid-19 que provee esa multinacional.

Fundamentos

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La presidenta del PRO y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló en un programa de televisión sobre las nuevas negociaciones iniciadas por nuestro Gobierno Nacional por la adquisición de vacunas contra el coronavirus del laboratorio Pfizer. Tras la gran polémica sobre lo ocurrido con los contratos, la líder opositora dejó un alarmante mensaje, en el cual aseguró que le daría las Islas Malvinas a la empresa a cambio de un puñado de dosis.

En diálogo con LN+, en el programa de Jonatan Viale, sin grandes argumentos, comenzó a decir, dejando entrever que el Gobierno Nacional había faltado a la verdad sobre la cuestión, que «Pfizer no pidió ni cambio de la ley ni nada, lo único que pidió fue un seguro de caución como se lo pidió a todos los países del mundo que es algo razonable». Y allí lanzó de forma insólita: «No pidió ni los hielos continentales ni… Las Islas Malvinas se las podríamos haber dado».

En la mesa, nadie hizo ninguna observación sobre el insólito dicho.

Alertada de la barbaridad que dijo, luego, en Twitter, intentó aclarar sus palabras y dijo que se había expresado mal, y que ratificaba su posición a favor de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Tarde.

No fue un descuido, ni una frase casual. Fue la enunciación de uno de los pilares ideológicos del PRO.

No es la primera vez que los integrantes del PRO se expresan en este sentido.

El que marcó la línea de pensamiento del PRO sobre el tema Malvinas fue el propio ex presidente de la Nación Mauricio Macri.

Macri afirmó, sin ponerse colorado: “Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro. Nosotros no tenemos un problema de espacio como tienen los israelíes y en ese sentido, las Islas Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina”.

Estas palabras surgidas de la boca del presidente argentino Mauricio Macri dan una pauta del nivel con el que la administración argentina del macrismo entendía y definía lo que para la gran mayoría de los argentinos y argentinas es una de sus más grandes reivindicaciones históricas.

Lo que debería convertirse en exigencia al Reino Unido, por lo que significa ese territorio malvinense convertido en una de las más poderosas bases militares de la OTAN en el Atlántico Sur, para Macri fue solo un escollo en sus ansias de mostrarse condescendiente con los usurpadores.

Demostrando hacer buena letra ante lo que le marcaba el imperio, Macri, en su presidencia, prometió un “nuevo tipo de relación” con el Reino Unido, de nuevo sin exigir el derecho a la soberanía sobre las Islas Malvinas. Así, se dio un giro en el tratamiento del reclamo, suavizando las discusiones con los británicos para abrir un “diálogo”, basado en una posición de sumisión a los designios imperiales.

Otro signo del giro y enfriamiento del reclamo fue la decisión de quitarle rango ministerial a la Secretaría de Asuntos Relativos a islas Malvinas que pasó a ser Subsecretaria de Malvinas y Atlántico sur. En esa misma línea la canciller Susana Malcorra decidió despedir a todo el personal de la ahora subsecretaría, en el marco de más de 100 despidos que hubo en cancillería.

En noviembre de 2019, Mauricio Macri fue denunciado por entregar la soberanía de nuestras Islas Malvinas. A un mes de la salida de Cambiemos de la Casa Rosada, la justicia imputó a Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, Jorge Faurie, Gustavo Lopetegui y otros ex funcionarios por regalar soberanía en las Islas Malvinas a través de la autorización de vuelos al archipiélago desde Brasil, aprobar la explotación petrolera a empresas británicas y conceder permisos de pesca y explotación del mar argentino, todo eludiendo al Congreso Nacional.

Para el PRO, la entrega de la soberanía es una política de Estado.

En 2016, el colmo de la subordinación se vio cuando el entonces presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, le pidió disculpas al Rey emérito de España por nuestra declaración de la independencia del Imperio en 1816. Desde la Casa de Tucumán, el mandatario afirmó en su discurso en el acto central, dirigiéndose al “querido rey”, que «los patriotas debían haber sentido una gran angustia por tener que separarse de España», haciendo referencia a quienes tuvieron la decisión de independizarse de la corona española en 1816, después de transcurridos seis años de la Revolución de Mayo.

Los dichos de Patricia Bullrich mencionados anteriormente sobre entregar la soberanía de las Islas Malvinas a cambio de vacunas recibió el rechazo de gran parte del arco político nacional. Pero de gran parte, no de la totalidad.

Este tipo de frases, dichas como al pasar, descubren la matriz ideológica del PRO, que se esconde debajo de una puesta en escena mediática impostada, simulando lo que no son y nuca serán. Después de decirlas, de generar el daño, simulan pedir disculpas. Y al tiempo lo vuelven a hacer.

Son frases pronunciadas al pasar, frases sobre que los desaparecidos no son 30.000, sobre la inutilidad de las Universidades Públicas para los pobres, sobre las disculpas al ‘querido rey’ y la ‘angustia’ de nuestros patriotas de la independencia, sobre la entrega de la soberanía de las Islas Malvinas.

La frase de Patricia es una frase brutal, y es coherente con lo que hizo su gobierno con nuestra soberanía. Fue una política de entrega y sumisión, de desprecio por nuestras causas nacionales.

Bulrich desconoce nuestra Constitución Nacional y le falta el respeto a 45 millones de argentinos/as, especialmente a quienes dieron su vida por defender las Islas. Sin mencionar su ‘olvido’ imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá, en aquel suelo de la patria.

Y mientras la abanderada de la entrega quiere darle las Islas Malvinas a la multinacional Pfizer, el diario estadounidense The New York Times se refirió recientemente en un editorial a las demandas excesivas hechas por Pfizer a algunos países para venderles su vacuna y consideró «comprensible» que estos se hayan resistido a aceptarlas. Es el propio diario, el que en letra de molde afirma que “según los informes, Pfizer no solo ha buscado protección de responsabilidad contra todos los reclamos civiles, incluso aquellos que podrían resultar de la propia negligencia de la compañía, sino que ha pedido a los gobiernos que aporten activos soberanos, incluidas sus reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares, como garantía contra juicios».

Como sociedad, también debemos establecer un NUNCA MÁS respecto a este tipo de dichos que lesionan nuestra Identidad Nacional, nuestra Historia, nuestras Luchas, nuestras Convicciones Democráticas, nuestro compromiso con la Justicia Social y nuestra Dignidad.

Por todo lo expresado, solicito a las diputadas y a los diputados que acompañen con su voto el presente proyecto de resolución.​

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios