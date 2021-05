Fonseca: “lo de Gianinetto es una gravísima conducta institucional contra el derecho de la niña”

Compartir esta noticia:











La diputada de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, repudió la decisión de la jueza de General Pico, de condenar al abogado Pagella, de la localidad de Victorica, a la pena de 3 años de ejecución condicional por el abuso sexual cometido contra su nieta de 6 años.









La legisladora de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, aseguró que «lo que sucedió en la localidad de Victorica, no es un fallo judicial, se trata de una gravísima injusticia institucionalizada o legitimada por el ámbito judicial».

Al respecto, sostuvo que «la declaración de los derechos del niño tiene un determinante fundamental para toda la sociedad donde debe primar en todos los temas el interés superior del niño».

Fonseca manifestó que la jueza Gianinetto “tuvo en cuenta fundamentalmente el interés de la persona que perpetró el aberrante hecho, invocando aspectos económicos de ejercicio de una profesión que incluso por ese conocimiento le daba la dimensión de la gravedad de los hechos, no habiendo situaciones de ignorancia o desconocimiento, sobre el daño que le causaría a la familia, a la cual también con dinero, como lo expone Gianinetto tenía una función sobre la misma no de protección sino de dominación».

«Es evidente que han influido cuestiones corporativas, como la de compartir una misma profesión en términos de relaciones, conocimiento que maquilladas han llevado a que prácticamente quede impune un hecho de esta gravedad”, expresó la legisladora.

Al respecto, la diputada de Comunidad Organizada expresó que “corresponde señalar que Gianinetto si bien ingresó al cargo donde produce esta aberrante conducta institucional por el camino de la Constitución, anteriormente lo había violado al aceptar ella que el ambiente político de turno la designara como sustituta. Esto lo hemos manifestado muchas veces, quien ocupa un cargo sustituto, sustituye a la Constitución con engaños a la población, con un concurso en el Consejo de la Magistratura que no tiene absolutamente nada que ver con lo que determinado constitucionalmente», añadió.

“Cuando la abogada María José Gianinetto ingresó como concursante le dan el máximo puntaje para estar en la localidad de Victorica por haber sido sustituta, pasando por arriba a muchos/as otros/as postulantes que no habiendo sido sustitutos/as no pueden llegar a ese máximo; por ello en la Cámara de Diputados fui la única que no votó a esta persona que aceptó también un acto aberrante contra el estado de derecho para colocarse en un cargo y estos son los determinantes que una cosa es el poder judicial y otra es la justicia fundamentalmente cuando existe una victimización de niñas , niños y adolescentes”, remarcó Fonseca.

“Con este caso se advierte una de las consecuencias de subordinar a personas con los cargos de sustitutos/as con agravio a la propia justicia”, concluyó la diputada de Comunidad Organizada.

