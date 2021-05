Mario Kohan: “con 300 casos diarios, hay 450 internados en diez días y 1400 al mes, no hay sistema que soporte eso ”

Compartir esta noticia:











El ministro de Salud afirmó que “se puede hacer más de lo que estamos haciendo”, en referencia al uso del tapabocas o el respeto de la distancia social. Dijo que el sistema de salud “está muy tensionado”.

El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, pidió profundizar los cuidados preventivos en el marco de la creciente ola de contagios en el territorio provincial.

“Podemos hacer mucho de lo que no estamos haciendo”, dijo Kohan en declaraciones radiales y calificó como “muy compleja”, la situación en el territorio provincial. “Nosotros tenemos circulación viral comunitaria y hay cosas para hacer. Lo primero que digo es que de las 20 restricciones que hay en La Pampa, la gente no cumple las que ya hay. Primero cumplamos las que ya hay, para luego aumentarlas. La pandemia es un problema de salud pública y de todos”, afirmó el ministro de Salud.









“Los medios científicos han publicado que el uso del cubreboca protege la circulación del virus y si aún así hay contagios, entre dos personas con cubrebocas, la carga viral será muy leve. No se puede poner un policía por ciudadano”, dijo Kohan ante la falta de cuidados preventivos de la comunidad.

“El tejido social está alterado. La pandemia puso en evidencia las desigualdades, eso es evidente, pero que la gente se enoje conmigo porque un tarambana no use barbijos, no es mi responsabilidad”, afirmó en declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias. “Sé que caminamos el camino que tenemos que transitar”, agregó.

“Uno tiene que aprender a convivir con un virus que va a persistir mucho tiempo”, manifestó el ministro de Salud. “Si usted toma restrictivas, pero no las acompaña de testeo y vacunación, cuando se vuelven a abrir las restricciones, vuelve a aparecer el ataque viral, porque la gente no usa el barbijo, no respeta el distanciamiento social o hace marchas”, afirmó Kohan.

“El sistema de salud está muy tensionado”, dijo en referencia a la ocupación de camas. “Si usted tiene 300 casos por día, en diez días tenemos 3000 pacientes. El 15% de 3000 pacientes requerirán algún dispositivo de internación, que son 450 pacientes cada diez días y en un mes se superan los 1400 pacientes. No hay sistema que soporte ese peso. Yo puedo comprar 150 respiradores, pero los médicos, kinesiólogos, enfermeros, ¿hasta dónde llega eso?. La ciudadanía tiene que colaborar con nosotros. La pandemia no es un problema de salud pública, es de la sociedad. Si no nos organizamos, no somos todos empáticos unos con los otros, vamos a seguir en problemas.”, indicó Kohan.

En este marco, Kohan, dijo que la mayoría de la población acompaña las medidas sanitarias y hay “una minoría intensa”, que no respeta las restricciones, “pero que pueden provocar desastres”, advirtió, para recordar que los contagios son más veloces y se contagian personas más jóvenes.

El ministro resaltó el proceso de vacunación en La Pampa y dijo que se superaron las 72.000 personas vacunadas y afirmó que en La Pampa hay muchos casos porque se testea entre 3 y 5 veces más que en el resto del país.

Por otra parte, el ministro señaló que los contagios no solo se dan por falta de distanciamiento social o no uso de barbijos y puso como ejemplo una ceremonia religiosa con cánticos en una iglesia, que disparó un brote de 65 personas. Kohan también reiteró que “no hay evidencia de contagios en las escuelas y que se dan en la vida social”.

“Necesitamos que el 20 o 30% de la sociedad rebelde nos tiene que acompañar, porque sino, el sufrimiento va a ser peor. Acompáñenos. Tenemos que hablar de distanciamiento físico, socialmente, tenemos que estar más juntos que nunca, todos somos imprescindibles. Así el virus no será más fácil, pero sí más llevadero”, cerró el ministro Mario Kohan.

