Exfuncionario de Verna salió a bancar a Diego Álvarez: “no todos los políticos son lo mismo”

Compartir esta noticia:











Lisandro Ranocchia afirmó que el Gobierno Provincial “no se queda con la mitad de un plan social” y reclamó apoyo para el Ministro de Desarrollo Social de la gestión de Sergio Ziliotto,

En su muro de Facebook dijo que no “todos los políticos y dirigentes son lo mismo” a pesar de “una especie de instalación de esa idea” por lo que ve “con esperanza que no toda lo sociedad sucumbe a la mirada negativa de la ‘raza’ política”.









Y a renglón seguido le apuntó a los movimientos sociales que denunciaron una maniobra de la cartera conducida por Diego Álvarez para debilitar las organizaciones, al decir que “pero cuando pasan situaciones, donde los intereses mezquinos, la manipulación de los pobres, la denigración del ser humano y la vieja política se muestran dentro de nuestro peronismo, no queda otra más que expresar con firmeza lo que está mal”.

“Los pobres no deben ser un botín de guerra, menos dentro de nuestro movimiento, nuestro gobierno provincial, vela permanentemente, por mejorar la vida de los que menos tienen, poniendo a disposición todo tipo de recursos, como para que cualquier referente con plata ajena, que obtuvo un cargo y se olvidó de sus orígenes o que juega al desgaste interno, salga a cuestionarlo y confundir así a la sociedad”, señaló.

“En el gobierno provincial, no se quedan con la mitad de un plan social: no amenazan compañeros con quitarle el plan; no manipulan datos, para obtener más dinero del Estado”, aseveró.

“Es raro, que no haya un apoyo marcado hacia la figura del compañero Diego Alvarez, ministro de desarrollo social, por parte de más compañeros, quienes saben, como yo, que Diego siempre ha gestionado sin mirar colores políticos o ideologías. Pero eso será un tema a revisar dentro de nuestro partido”, se quejó.

“Debemos mejorar, no solo para nosotros, sino para la sociedad que nos mira atenta y cuestiona siempre”, pidió.

“Debemos mostrarnos fuertes en las decisiones y no dudar, que los más humildes siempre serán los primeros para nuestro gobierno peronista”, aseguró.

“Debemos Identificar y diferenciarnos, claramente, de las corporaciones ideológicas y grupejos mezquinos que quieren hacer ‘caja’ con la política y desde ahí manejar a la gente, buscando poder para ellos y sus familiares, no con el objetivo real del peronismo, desgastándonos como sociedad y sobre todo, como movimiento”, finalizó y trasladó la acusación a las organizaciones sociales.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios