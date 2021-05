General Pico: tras una discusión con su ex pareja, amenazó con quitarse la vida y la policía logró disuadirlo

Compartir esta noticia:











El hecho se registró hoy, alrededor de las 02.30 de la madrugada cuando fue convocada la policía a través de un llamado telefónico a una vivienda ubicada en calle 30 entre 15 y 17.

Efectivos policiales lograron disuadir un intento de suicidio en General Pico, luego de que un hombre amenazara con quitarse la vida, después de discutir con su pareja.

El Comisario Agustín Martinez, en diálogo con el portal Infopico, informó que «una mujer se comunicó al CECOM poniendo en conocimiento que había tenido una discusión con su pareja, y que el mismo se había retirado al patio de la vivienda con un cuchillo con intenciones de quitarse la vida».

La mujer, que estaba junto a su hija, «alcanza a trabar la puerta y dar aviso justamente a la policía. Al llegar al lugar acceder por un portón de la vivienda y se encuentran con esta persona en el fondo del patio y les indica que se detengan, que no avancen porque estaba decidido a terminar con su vida».

Martínez confirmó que le dieron intervención a la Unidad de Género porque «en el departamento estaba la ex pareja, que en un primer momento no sabíamos como se encontraba hasta que pudimos establecer que estaba bien. Hubo una discusión, después se retira y el amenaza con quitarse la vida. El no permitía que nosotros pudiéramos hablar con la pareja para poder establecer si estaba bien», puntualizó el uniformado.

El comisario inspector, José Giordano, agregó en diálogo con infopico.com que «después de 120 minutos intervino el Grupo Especial logrando reducir a esta persona y que no resultara lesionado. Finalmente fue trasladado a la dependencia policial», señaló Giordano.

“Al lugar se ingresa por un garaje y donde estaba esta persona era un departamento que se encuentra en la mitad del terreno. Pero al momento de llegar la policía no tenía a nadie con él”, remarcó el comisario inspector.

En el lugar estuvo presente la fiscal Ivana Hernández, quien en un breve diálogo telefónico con INFOPICO descartó que se haya tratado de una toma de rehén, como se había publicado en otros medios de comunicación. (Fuente y foto: Infopico).

