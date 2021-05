Protesta en el Matadero: vecina quiere recuperar la casa que afirma haber tenido en comodato

Compartir esta noticia:











La vecina fue denunciada por familiares y quedó en la calle con sus hijos. Asegura que la vivienda era suya en comodato y pide recuperar sus pertenencias. Desde el IPAV la desmienten y aseguran que en el expediente no hay ningún comodato a nombre de ella.

Ayelén, vecina del Barrio Matadero que fuera echada por sus familiares de la vivienda que tenía en comodato, protestó este lunes frente a la vivienda ubicada en la calle Pedro Medici 961, casi Ramona Pereyra.

La mujer reclama recuperar la vivienda, luego de que sus hermanos la dejaran en la calle.

Como se recordará, Ayelén contó ayer a Plan B que vivía en una casa que la tenía por comodato del IPAV. Hace unos meses invitó a sus hermanos, pero ellos la denunciaron y ahora no le permiten ingresar a su casa. Se quedó en la calle con sus hijos.

La vecina señaló que vivía en una casa ubicada en la calle Pedro Medici 961 casi Ramona Pereyra. Desde hace tres años esta viviendo ahí y la tiene en comodato que le entregó el IPAV.

La mujer señaló que “la arregle toda porque no tenía ni un accesorio del baño, ni vidrios, ni calefactor, ni termotanque estaba muy deteriorada y yo la arregle”.

Comentó que “en enero de este año le di lugar a mi hermana, con su marido y dos menores. También entró mi hermano. Le di lugar a mi hermana con su familia hasta que el IPAV le arregle su casa”.

Al otro mes “mi hermana me hizo una denuncia por amenaza y desde febrero que no puedo acercarme a mi domicilio, quedé en la calle con mis tres menores sin tener dónde ir”.

Se enteró que hace poco la hermana “se fue del domicilio y se quedó mi otra hermana. Me acerque a mi domicilio a buscar documentaciones de mis hijos y entre mis hermanos y mi mamá me sacaron del domicilio con golpes y empujones”.

Afirmó que “se presentó la policía y me dijo que me vaya del domicilio o me llevaban detenida. Es mi casa están todas mis pertenencias adentro yo y mis hijos nos quedamos con lo puesto. No tengo para alquilar. Tengo mi hijo enfermo tiene una fractura de cráneo y sangrado cerebral, lo tengo que cuidar y no puedo. Estoy en la calle sin tener dónde ir porque mi familia me dejó en la calle”.

