Cierran las exportaciones: “Así como va, esto puede terminar en otra 125”

Compartir esta noticia:











El presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, Marcelo Fernández, manifestó su preocupación tras el anunció del Gobierno Nacional que decidió cerrar durante 30 días las exportaciones de carnes.

El lunes a la noche, el Gobierno nacional anunció la decisión de suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna, una medida según el Gobierno orientada a contener la presión sobre los precios que se viene registrando en los últimos meses.

La decisión fue comunicada por el presidente Alberto Fernández a representantes del sector nucleados en el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, a quienes aclaró que la misma podría levantarse antes si se observan «resultados positivos» por la aplicación de esas y otras medidas que se dispondrán.

El titular de la Agrícola Ganadera de La Pampa sostuvo que “es preocupante la medida y de la forma intempestiva que se toma sin tener ninguna consulta anteriormente”, dijo en el programa La Mañana Informativa que conduce Daniela González en Radio Municipal Santa Rosa.

Señaló que “es volver a repetir los mismos errores, lamentablemente no pasa por cerrar las exportaciones, ya lo vivimos esto, mientras no se ataque a la inflación no vamos a tener la respuesta a los precios”.

Respecto al anunció de la Mesa de Enlace que convocó a un cese de comercialización de hacienda vacuna desde el jueves y hasta el viernes de la semana próxima, señaló que “Yo le diría a la gente que no se preocupe porque no va a haber desabastecimiento porque los frigoríficos están cubiertos y por una semana sin comercializar no va a haber mayores problemas”.

Precisó que “Lo que si estamos en alerta y muy preocupados, lamentablemente sabemos cómo empieza y también sabemos cómo termina. La verdad que esto puede terminar en otra 125, no te quepa la menor duda”.

Continuó indicando que “No queremos que vuelva a pasar lo que ya nos pasó, sobre todo en nuestra provincia que es netamente ganadera, no queremos que productores del oeste que su fuente de ingreso es la ganadería que con estas medidas lo único que hace es desprenderse de su stock y lamentablemente van a quedar fuera de sistema y no vuelven más a producir”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios