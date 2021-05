Desde el viernes habrá quite de colaboración en las guardias del Molas

Compartir esta noticia:











La protesta es en reclamo por guardias activas pagas para el personal de administración, que reclama contar con los mismos beneficios de la rama técnica y profesionales bioquímicos.

Marcelo Morales, delegado del Laboratorio del Hospital Lucio Molas, se refirió al conflicto que mantienen con la dirección del Hospital, en reclamo por la posibilidad de hacer guardias pagas.

En diálogo con Plan B, Morales recordó que desde el viernes se declararon en alerta y movilización ante la discriminación que sufre la rama administrativa y de servicios generales, de no poder realizar guardias como otras dependencias del hospital.

“Al día de la fecha, estamos a un día que se cumplan los cinco días de contingencia y empezar la medida de quites de colaboración y todavía no hubo acercamientos ni comunicaciones, solo hostigamiento a los trabajadores”.

“Estamos viendo que se pueden resolver rápidamente algunos temas (en referencia al conflicto con los choferes de ambulancia) y notamos aún más la discriminación a nuestra rama. Estamos pidiendo que queremos trabajar más e incluso por la tarde”, recordó Morales.

“Ahora somos tres personas trabajando, porque una compañera se fue de viaje, ante problemas familiares de salud, pero aún así, el gobierno mantuvo su postura de quitar tres trabajadores de este sector, lo cual sería imposible trabajar ante la suba de casos”, señaló el delegado de ATE.

“Hasta ahora no tenemos respuesta concreta a esta situación. La patronal sostuvo que en el sector sobraban tres trabajadores y para que accedamos a la guardia que nos corresponde y estábamos pidiendo, ellos solicitaron que elijamos a tres compañeros y compañeras que se vayan del servicio, algo que no vamos a hacer. Si hay que tomar medidas, la tiene que tomar la patronal y no los trabajadores y mucho menos en un proceso de lucha, en el que todos y todas participamos”, dijo Morales.

“Nosotros hicimos una contrapropuesta donde destacamos la importancia de la tarea de cada trabajador en el servicio y no sobraría ningún trabajador. De hecho, planteamos abrir el laboratorio del Hospital Lucio Molas por la tarde, ya que estamos en un nosocomio con nivel complejidad 8, el máximo en La Pampa y en el Evita y la Asistencia Pública, abren por la tarde, pero nosotros no, cuando el personal está dispuesto a trabajar”.

“Además, estamos pidiendo fuera de nuestra carga horaria poder hacer guardias activas pagas en la semana, como hacen la rama técnica y los profesionales bioquímicos. Pero a un día de la medida, no hemos recibido acercamientos ni nada”, afirmó Morales.

El delegado de ATE recordó que de no mediar acercamientos, comenzarán el viernes con con quites de colaboración en el sector de guardias. “La patronal deberá cómo resolver la contingencia, ya que no contará con las compañeras trabajando en el servicio de laboratorio de guardia, por su turno, sino que vamos a estar todos en el laboratorio central, donde revisten estas compañeras”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Lamentamos que algunas cosas se puedan resolver rápidamente y en otros sectores se haga discriminación y oídos sordos a los reclamos de los trabajadores, demostrando la falta de interés de la patronal en los servicios más postergados, como son los servicios generales y los administrativos”.

Morales afirmó que en el momento en que reclamaron el pago de guardias, la explicación de la dirección es que “ahora sobran trabajadores. Si sobrábamos, ¿para qué se contrato un artículo sexto que trabaja en el CEAR, de lunes a lunes? Y a nosotros no se nos dio esa posibilidad, pese a contar con personal idóneo y capacitado para trabajar en el CEAR. Y no se nos preguntó si queríamos hacer guardia allí”.

“Nosotros no vamos a cesar en este reclamo y las medidas de protesta irán escalando si esta situación no cambia y no hay un acercamiento por parte de la patronal, que nos sigue discriminando”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios