Pago de guardias: choferes de ambulancias llegaron a un acuerdo con el Hospital Lucio Molas

Reclamaban pago de guardias pasivas y otros ítems. Lograron pago de viáticos, cambios en los días de descanso y reconocimiento de gasto, entre otros puntos.

Leandro Chirino, integrante de ATE, explicó a Plan B los alcances del acuerdo firmado con el Hospital Lucio Molas que beneficia a los choferes de ambulancias nucleados en la organización gremial. “Los compañeros estaban reclamando el pago de guardias pasivas con el cual se les remunerara los días que estaban disponibles desde sus casas, sin poder disponer de sus tiempos libres”, dijo.

“Hubo un acuerdo en el día de ayer. Fuimos convocados por la Dirección Asociada de Servicios Generales y Mantenimiento, del sector contable del hospital y llegamos a un acuerdo, en el cual los trabajadores reciben una propuesta de el pago de guardias pasivas, no en la totalidad, pero sí hubo un acercamiento importante y después de muchos años, los compañeros disfrutarán de un franco semanal, que hasta el momento no tenían”, resaltó Chirino.

“Además, contarán con la provisión de elementos de protección personal para todos los trabajadores, el ingreso de personal para lo que es limpieza y desinfección del habitáculo de la ambulancia, ya que a partir de este momento, todos los pacientes que son trasladados se consideran como positivos, debido a la situación de pandemia y eso demanda una tarea extra de desinfección, en las ambulancias”, explicó el delegado de ATE.

Por otra parte, se acordó el pago de los gastos para obtener el carnet D4, que será por cuenta del hospital. “Otro logro fue el de acortar los plazos en los pagos de los viáticos, cuando se realizan viajes fuera de Santa Rosa y una modalidad de trabajo de 24 horas cubriendo el servicio por 72 de franco, en los cuales, un día tienen guardia pasiva, al otro día deberían estar viajado y al día siguiente, después del viaje van a tener 24 horas de descanso. Esto garantiza que previo al viaje que se haga fuera de la provincia, es un descanso previo de al menos 8 horas, entre una guardia realizada y subir a conducir la ambulancia”.

Además, se acordó la organización del servicio, respecto a las responsabilidades del chofer, respecto a un traslado y el trabajo interdisciplinario con médicos y enfermeros en la ambulancia. “Queremos festejar este acuerdo. De 19 puntos de reclamo, se logró un acuerdo sobre 14 y continuamos seguir conversando sobre el resto de los puntos. Y valoramos la buena predisposición de parte de la Dirección Asociada, de acercar una contrapropuesta y luego de varias reuniones, se destrabó la negociación y los compañeros ya se encuentran viajando en ambulancia por haber aceptado este acuerdo”.

En referencia a las guardias, Chirino dijo que “la disponibilidad del personal es dependiendo de los días que cubren, sin poder disponer de su tiempo. No es el día que trabajan y extra a ese horario, reclamábamos el pago de guardias pasivas, porque estaban disponibles, por si ocurría algo. En realidad, cada pareja de viaje estará disponible dos días por semana para realizar el viaje. Si en esos dos días no hubiera viajes, solo se reconocerá la guardia pasiva de uno de los dos días. Es decir que la parte de Dirección cedió y reconoció un día más y los trabajadores saben que posiblemente si no viajan, de los dos días que deberían estar viajando por semana cada pareja, van a recibir al menos el pago de uno de esos días”.

