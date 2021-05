El mensaje de Alberto contra Larreta al anunciar las nuevas medidas

Compartir esta noticia:











En un mensaje grabado en el que anunció el confinamiento por 9 días en las zonas de Alto Riesgo o Alarma Epidemiológica del país, incluida La Pampa, el presidente no dejó pasar las críticas contra Horacio Rodriguez Larreta y Juntos por el Cambio, por negar los duros indicadores y judicializar la presencialidad de las clases.









El presidente Alberto Fernández expresó que «no es momento de especulaciones» y que «nadie tiene derecho a sacar ventaja» de esta segunda ola pandemica que asola al país.

«No aceptemos que se niegue esta realidad que debemos superar», expresó el mandatario presidencial y manifestó la necesidad de «entender el deber que nos cabe de ser solidarios». «Nadie puede salvarse solo. Hoy como nunca antes necesitamos cuidarnos, solidariamente, para evitar todas las perdidas que podamos», reafirmó.

«Hubo decisiones que no compartimos, algunas de las cuales fueron avaladas en la Justicia, que debilitaron las medidas que propusimos. Es posible que algunos mensajes hayan generado confusión llevando a muchos a minimizar el problema. Esa confusión debe terminarse», dijo en alusión al fallo de la Corte.

En esa línea, sostuvo que las decisiones se basan en un indicador desarrollado por Nación “que da previsibilidad» y permite «conocer de antemano las restricciones que deben imponerse en cada contexto».

«Este es el espíritu del DNU que rige desde hace 3 semanas. El mismo que subyace en el proyecto de ley que enviamos al Congreso Nacional», agregó.

«Un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante una situación tan grave. No se puede fragmentar la decisión de una pandemia porque lo que sucede en cada provincia o en la Ciudad impacta tarde o temprano en las otras zonas del país. Hay una sola pandemia que se expande sobre todo el territorio y no conoce límites”, sentenció.

A su vez, Fernández advirtió que «tenemos 3 problemas a corregir como país» y aseguró que «en algunos lugares no se cumplieron las medidas que dispusimos; en otros se implementaron de manera tardía, cuando la experiencia explica que es necesario anticiparse; y en muchos lugares los controles se relajaron, fueron débiles o simplemente no existieron».

Al referirse nuevamente a la situación crítica, el presidente dijo que «hay provincias que tienen su sistema de Salud al límite, al borde de no dar respuesta. El problema es muy grave y se evidencia en todo el país. El aumento de camas y respirados no resuelve el problema si no se restringe el contagio y la circulación. El agotamiento de todo el personal de Salud no puede ser soslayado. La gran mayoría de la sociedad cumple las medidas pero cuando no hay fiscalización se produce una gran injusticia. Una minoría que no cumple genera una propagación del contagio», afirmó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios