El PJ suspende hasta nuevo aviso las elecciones internas

En un comunicado de prensa se informó que se suspenden sin haberse fijado una nueva fecha. Tampoco informan qué pasó con las listas que se presentaron.

“La Junta Electoral Permanente del Partido Justicialista, Distrito La Pampa, informa que el Consejo Provincial partidario, con fecha 10 de mayo, resolvió suspender de manera extraordinaria las elecciones convocadas para el día 06 de junio de 2021, en aquellas jurisdicciones donde la Junta Electoral Permanente oficialice más de una lista de candidatos”, se lee en un comunicado de prensa

“Por la misma Resolución, en las jurisdicciones donde se presentó una sola lista de candidatos, proclamar a las nuevas autoridades partidarias”, agregaron.

“Por consiguiente, se suspenden las elecciones internas partidarias, y los actos electorales pendientes quedan indefectiblemente supeditados a las condiciones epidemiológicas y sanitarias imperantes en el país y la provincia”, finaliza la comunicación oficial.

La Junta Electoral no se expidió todavía sobre las distintas listas que se presentaron en algunas localidades. El escrito no dice nada ni fija los tiempos del proceso de oficializiación o no de las nóminas.

