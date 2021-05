Grave denuncia: Con permisos falseados, obligan a trabajar al personal de casas particulares

Compartir esta noticia:











A pesar de que las nuevas disposiciones solo habilitan a quienes tienen a su cargo el cuidado de personas, desde la Asociación Apoyo al Personal de Casas Particulares y Afines, denunciaron que hay patrones que están obligando a trabajar a quienes desarrollan tareas de limpieza.









María Eugenia Cáceres, presidenta de la Asociación Apoyo al Personal de Casas Particulares, Jardineros/as y Afines, dijo a Plan B que “solo corresponde que trabajen quienes desempeñan tareas esenciales, es decir la 4ta categoría de asistencia y cuidado de personas”.

Pese a esto y, apenas entraron en vigencia las nuevas restricciones, trabajadoras manifestaron que fueron convocadas por los patrones para ir a trabajar “Esperábamos que la situación sea un poco diferente al año pasado. Pero vuelven a obligar a las empleadas a trabajar”, expresó la

Cáceres reveló que para esto, “algunos empleadores les dicen que le hacen el permiso y les piden el número de trámite del documento”.

“Ponen a las trabajadoras en una situación sumamente difícil porque no quieren decir que no por temor a perder su trabajo”, reflexionó.

El gobierno habilitó el sitio https://certificadocirculacion.lapampa.gob.ar/ para quienes están incluidos dentro de las actividades habilitadas tramiten el permiso de circulación correspondiente. El mismo tiene carácter de declaración jurada por lo que los datos no pueden ser falseados. En tal caso, el gobierno advirtió que podrá tener consecuencias legales.

Un trabajo con cifras alarmantes de informalidad

Si algo se acentuó aún más con la pandemia son las desigualdades sociales y económicas de la gran mayoría de las y los trabajadores, pero en el sector de quienes desempeñan trabajos en casas particulares es uno de los más afectados.

Según un informe que emitió la OIT el mes pasado, en Argentina hay más de 1.3 millones de trabajadoras de casas particulares y 3 de cada 4 están en la informalidad.

Cáceres acuerda con esto y reconoce que las nuevas medidas vuelven a golpear al sector, debido a que “la mayoría que trabaja a diario son las que no están registradas y en este caso se complica aún más porque no pueden percibir su remuneración diaria”, sin mencionar la cobertura por riesgos de trabajo, licencia por enfermedad u obra social, entre otras.

De hecho, aún en esta circunstancias en que la segunda ola de esta pandemia nos golpea con más fuerza, muchas quedan expuestas al riesgo de contagiarse, puesto que en algunos casos están siendo presionadas por los patrones para que asistan a sus lugares de trabajo.

Campaña solidaria

Cáceres contó que lanzaron una campaña solidaria para ayudar a las familias aisladas «pedimos a quienes pueden colaboraron con donación de alimentos, artículos de limpieza, ropa de abrigo y calzado».

«Ante la situación epidemiológica muchas/os de las y los trabajadoras/es de casas particulares están atravesando una situación crítica. Muchas son madres con niños y niñas que ante el aislamiento no pueden trabajar y afecta gravemente su economía, porque si no trabajan no reciben su salario», remarcó.

La Asociación Civil de Apoyo al Personal de Casas Particulares Jardineros/as y afines, se conformó en marzo de este año, con el objetivo de agrupar al personal que trabaja en el sector y hasta el momento viene funcionando con unas 150 mujeres, según informaron en ese momento.

Brindan asesoramiento y difunden sobre los derechos del personal que presta servicios en casas particulares.

Es por esto también que aún no cuentan con fondos propios para poder asistir a las familias y si bien Cáceres reconoció que se han gestionado pedidos de ayuda a través del área de Desarrollo Social de la Municipalidad, «no es suficiente en estos momentos».

Quienes quieran colaborar con donaciones pueden acercarlas al Pasaje Andrada 1628 o se pueden comunicar a los celulares 2954-540017 o 2954-608658 o 2954-442908.

