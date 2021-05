Condenada por el crimen de Felisa Acevedo reclama prisión domiciliaria porque tiene leucemia

Compartir esta noticia:











Melody Martínez reclama prisión domiciliaria para recibir tratamiento. Fue condenada a 35 años de prisión junto a Pablo O’Lery por el robo y crimen de Felisa Acevedo.

Una de las dos personas condenadas recientemente a prisión perpetua por el homicidio de Felisa Acevedo, reclama arresto domiciliario para recibir tratamiento por leucemia.

“Acá estamos bastante jodidas, mi salud está empeorando cada vez más, estoy llena de hematomas, me dan hierro y nada más”, dijo la mujer condenada a 35 años de prisión en diálogo con el periodista Daniel Lucchelli.









Respecto de las otras internas, con síntomas compatibles con coronavirus, dijo que “a las chicas les dan paracetamol y nada más”.

Meloy Martínez y Pablo Daniel O’Lery fueron condenados por haber golpeado y agredido brutalmente Felisa Acevedo, de 86 años, para robarle dinero y joyas. El crimen ocurrió el 31 de octubre de 2018 en el barrio Calfucurá. La víctima falleció tres semanas más tarde debido a que las lesiones resultaron irreversibles.

Reclamo

La mujer que pide prisión domiciliaria contó además que “hace dos semanas nos hicieron el hisopado y dio negativo. Ahora nos tiene que hacer otro”.

“Yo tengo 30 años. Tengo tres, dos niñas, una de 13, una de 9 y un nene de 8 años. Desde octubre del año pasado estoy acá. A mí me dieron perpetua, todavía no tengo condena firme, me han rechazado la impugnación, no tengo ninguna prueba en contra,”, se quejó la interna cuya sentencia ha sido dictada en primera instancia y confirmada en el TIP y el STJ de La Pampa.

“La comida viene en taper chiquitos, es una fuentecita azul que no nos abastece nada, estamos pidiendo naranjas para hacernos jugos, pedimos salir al patio para no estar acá adentro. Nos cortaron las videollamadas y el contacto con la familia. La jefa no se acerca a hablar con nosotras. No le conocemos ni la cara al director de la U13”, se quejó.

Martínes dijo que quiere “hablarle al juez Andrés Olié, para que aplique la ley, donde los internos con enfermedades crónicas, con hijos menores de cinco años, pueden recibir arresto domiciliario, y no se está cumpliendo”, finalizó.

