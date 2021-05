Macri ratificó su defensa de “Pepín” y se despegó de los dichos de Bullrich sobre Pfizer: “no tengo precisiones”

Compartir esta noticia:











El líder del PRO denunció una «persecución inédita» en contra suya, de su equipo y su familia. «Pero estamos tranquilos: la justicia llegará», aseguró.

El ex presidente Mauricio Macri volvió a defender al integrante de la «mesa judicial» de su Gobierno y diputado del Parlasur, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón y exigió a su sucesor, Alberto Fernández, que «termine de explicar» por qué no se arribó a un acuerdo con Pfizer para la compra de vacunas contra el coronavirus.

El líder del PRO consideró que el abogado que solicitó asilo político en Uruguay «está siendo perseguido y juzgado por querer cobrar impuestos de dinero de personas que se apropiaron indebidamente», en alusión a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

«Es un absurdo. Hay una persecución, no se puede discutir», añadió el ex jefe de Estado. En una entrevista con CNN En Español, el ex mandatario denunció que tanto él como su equipo de Gobierno, su familia y gente cerca son víctimas de «una persecución inédita en la Argentina».

«Pero estamos tranquilos: a través de diferentes instancias de la Justicia, la justicia llegará. Estamos en la batalla de defender la institucionalidad, de defender la democracia en la Argentina. Sin libertad y sin democracia no hay futuro. La pandemia ha sido una excusa maravillosa para los autoritarios y hay que poner límites porque lo más importante que tenemos que defender es la democracia y todo lo que combate el populismo. La democracia hay que cuidarla todos los días en los pequeños hechos», señaló Macri.

A la vez, se refirió a la causa judicial por presunto espionaje ilegal durante su gestión al frente de la Casa Rosada y afirmó que es «otra mentira vil».

«Lo que más me enorgullece de nuestro Gobierno es que demostramos que podíamos vivir con otra cultura del poder. Los periodistas podían decir lo que querían, los jueces actuar con libertad. La energía hay que ponerla en construir. Desde mi Gobierno no se espió absolutamente a nadie», remarcó.

También habló sobre las acusaciones que hizo la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, contra el Gobierno por las fallidas negociaciones con Pfizer para comprar vacunas contra el coronavirus.

«Yo no tengo precisiones. Es lamentable que el Gobierno no las haya dado. Es increíble que el país que hizo el ensayo más grande, nos daban directo a comprar 13 millones de vacunas y el Gobierno no las compró. Es algo que no pueden explicar, no hay una explicación que conforme. La última mentira que dijo el Presidente es que Pfizer dejó de vender al mundo para vender en Estados Unidos, cuando sabemos que Uruguay ha comprado. Lo importante es por qué de Covax compraron la mínima y por qué no tenemos Pfizer pese a la colaboración que habíamos tenido con ellos», señaló Macri.

Y agregó: «Tuvimos la cuarentena más larga y hemos caído de nuevo por la falta de vacunas. No nos terminan de explicar, no hay claridad en la administración de esta pandemia ni siquiera en la compra de vacunas».

Finalmente, el líder del PRO negó estar «focalizado» en las elecciones presidenciales de 2023 porque «falta mucho para eso», aunque aseguró que trabaja para «fortalecer a los dirigentes que son muy valiosos para el país».

«No puedo saber que voy a querer hacer a tres años y no sé si la gente está dispuesta. Sí estoy convencido de defender la democracia en el país para que puedan elegir en el rumbo que sea correcto. Estoy trabajando activamente por mi país, para defender la institucionalidad frente a los atropellos del populismo, para fortalecer a los dirigentes que son muy valiosos y que la Argentina sea un país de oportunidades. Es muy importante que Argentina tome el tumbo correcto y no quién lo conduce», concluyó.

