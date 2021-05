Cuelle acusó a Ziliotto de “partidizar” la pandemia

Compartir esta noticia:











El diputado radical, Marcos Cuelle, criticó al gobernador Sergio Ziliotto por su «desinterés» en comprar vacunas para la provincia, y advirtió que si no se inmuniza a más personas, «las recetas se repetirán por parte del gobierno con aislamientos y más aislamientos, profundizando la grieta, y exponiéndonos a que todo el esfuerzo realizado caiga por la borda».









El diputado provincial del bloque UCR, Marcos Cuelle, aseguró que mientras el gobierno provincial «no escatima esfuerzo por desviar la atención (sin abocarse a lo verdaderamente importante), el avance de la pandemia no solo genera una crisis sanitaria, sino también social y económica».

«Se ha oído que no hay que politizar la cuestión, pero la política es el arte de hacer posible lo imposible. Por lo tanto, se convierte en una responsabilidad, encontrar soluciones que garanticen la salud de la población, al tiempo que no se continúe deteriorando la situación económica, que repercute directamente sobre la situación social; por ello, lo que no hay que hacer es partidirizarla, que es lo que busca por todos los medios el gobierno provincial con sus declaraciones», aseveró el legislador provincial.

En un análisis, en base a datos del Indec sobre el crecimiento de la población de La Pampa, Cuelle sostuvo que del total de la población que tiene la provincia «el 30 % corresponde a la franja etaria menor a 19 años, que se encuentran excluidos (por el momento) de los radares sanitarios, más allá de las recomendaciones generales, de distanciamiento, tapabocas y hábitos de limpieza. Esto significa, que el 70% de las y los pampeanos, se encuentran dentro de la población objetivo sobre la que se debería lograr una inmunidad colectiva, de grupo o de rebaño».

Además, tomó los datos del Monitor Público de Vacunación del Gobierno Nacional, para establecer que «en la provincia de La Pampa se han recibido poco más de 110.000 dosis, habiendo recibido una primera dosis, poco más de 80.000 personas que se habían inscripto en forma voluntaria para recibir la vacuna».

Al respecto, consideró que «los números pueden ser alentadores en su apariencia, ya que el 59% de las personas que voluntariamente se han inscripto, han recibido al menos una dosis, lo que alberga la esperanza de enfrentar el virus en caso de contagio».

De los mismos datos surge que «solamente el 22% de las personas que se inscribieron voluntariamente han recibido las correspondientes dos dosis», expresó.

Para el legislador radical, «el problema se genera, que es necesario inmunizar al 75% (o más) de la población objetivo para lograr la inmunidad colectiva, grupal o de rebaño. Asumiendo que se logren obtener rápidamente las vacunas para las personas inscriptas voluntariamente, éstas, representa solamente el 54% de la población objetivo. Por lo tanto, si no se analiza y se avanza rápidamente, no solo en conseguir mayor cantidad de vacunas, sino también en incorporar más personas para inmunizarlas, las recetas se repetirán por parte del gobierno con aislamientos y más aislamientos, profundizando la grieta, y exponiéndonos a que todo el esfuerzo realizado caiga por la borda», sostiene.

«Para ilustrar la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos (principalmente por falta de vacunas y el desinterés de intentar gestionar compras de las mismas desde la provincia), si tomamos toda la población que es necesario inmunizar (mayores de 19 años), a la fecha solamente el 32% ha recibido al menos una dosis, por lo que, inconfundiblemente, “Houston tenemos un problema”, groseramente estamos aún lejos de darle a la población de La Pampa, una inmunidad de colectiva, grupal o de rebaño», advirtió el diputado radical.

Para finalizar, sostuvo que «el enorme esfuerzo que está haciendo la población, y dentro de ella el sistema de salud, podría no obtener los resultados perseguidos, si no se llevan acciones conducentes a lograr la inmunidad de las y los pampeanos».

