Ahora los diputados radicales: piden a Ziliotto que compre vacunas contra el Covid

El bloque de diputados de la UCR presentó un proyecto en la Legislatura solicitando al gobernador Sergio Ziliotto la compra de vacunas contra el coronavirus.









Al igual que Propuesta Federal, las y los diputados de la UCR, reclamaron al gobernador pampeano Sergio Ziliotto que La Pampa compre vacunas contra el Covid-19 de manera independiente a las que envía el Gobierno Nacional.

Entre los argumentos, plantearon las tratativas que iniciaron otras provincias otros gobernadores, «entre ellos Axel Kicillof, provincia de Buenos Aires (Frente de Todos), Rodolfo Suarez, Mendoza (UCR), Juan Schiaretti, Córdoba (PJ disidente), Omar Perotti, Santa Fe (Frente de Todos), Gustavo Bordett Entre Ríos (Frente de Todos), Alicia Kirchner, Santa Cruz (Frente de Todos), Gustavo Melella, Tierra del Fuego (Frente de Todos), Horacio Rodríguez Larreta, CABA (Juntos por el Cambio), Omar Gutiérrez, Neuquén (MPN), Gerardo Morales, Jujuy (UCR)».

Señalaron que dichas gestiones «han comenzado luego de haberse superado la contradicción en cuanto a la posibilidad de que cada distrito pueda hacerlo, con las declaraciones del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, al manifestar que las provincias y el Gobierno de la Ciudad pueden comprar vacunas por su cuenta y los privados también. No está prohibido en Argentina».

«Si bien es cierto que no resultará fácil la adquisición a corto plazo de las mismas por la falta de disponibilidad, no es menos cierto que no hay peor gestión que la que no se hace2, sostuvieron.

«La incertidumbre respecto del plazo por el cual se prolongará esta pandemia hacen imprescindible hacer todos los esfuerzos posibles para instar negociaciones con los laboratorios. Por ello es que solicitamos al Sr. Gobernador, Sergio Ziliotto que aúne esfuerzos con los diferentes gobernadores representantes de diferentes fuerzas políticas que ya han comenzado con las tratativas», pidieron desde la bancada de la UCR.

En la misma línea, plantearon que dichas gestiones «podrían hacerse integrándose nuestra provincia a otras, conformando bloques o regiones con mayor poder de negociación, por ejemplo con las tres provincias patagónicas interesadas (Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego); o bien integrarse al bloque de la provincias del centro del país (Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fé)».

«Nuestra provincia cuenta con 13.5 millones de dólares (13.5 millones) que bien podrían ser destinados a la compra de vacunas en caso de que las negociaciones fueren fructíferas», detallaron.

Frente a la actual situación, indicaron que «la posibilidad de adquirir mayor cantidad de dosis, junto con la difusión de políticas de información que permitan la inscripción de las personas aún no inscriptas para vacunarse, trae aparejado acercarnos más rápidamente a la inmunidad colectiva, grupal o de rebaño, con la inmunización de al menos el 70% de la población objetivo de la vacunación» y aseguraron que «esto evitará, además, seguir tomando medidas de aislamiento y suspensión de actividades económicas con las enormes consecuencias negativas que ello implica, evitar conflictos sociales, inversiones en controles de seguridad».

«Atravesamos una situación sanitaria estrepitosa, con uno de los niveles de positividad más altos del país de entre el 30 y el 40%, que tensa en forma permanente todo el sistema de salud pampeano, pudiendo llevarlo al colapso. Esto seguramente pueda variar en más o en menos, y tal vez el año siguiente vuelvan a reiterarse niveles tan críticos sino se llega a vacunar a la población pampeana en porcentuales que permitan la inmunidad de rebaño. Todo es incertidumbre y depende de muchas variables, pero ello no puede ser un impedimento para gestionar y agotar las opciones para que nuestra provincia se ponga al frente de negociar la adquisición de vacunas. Todos los gobernadores que lo han hecho, saben de la escasez de las mismas, de la dificultad para obtenerlas en el corto plazo y aun así lo están intentando», señalaron entre los fundamentos del proyecto.

