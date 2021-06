Peligra la continuidad de cooperativa gráfica: “es un momento bisagra y dramático, es un despropósito cerremos”

Compartir esta noticia:











Visión 7 Cooperativa de Trabajo Gráfica y 7 Sellos Editorial Cooperativa lleva 16 años en la ciudad y puede cerrar sus puertas, ante la imposibilidad de conseguir un nuevo local.

Pablo Fontana, de la Cooperativa Editorial Visión 7 confirmó a Plan B que evalúan seriamente el cierre ante la imposibilidad de contar con un nuevo inmueble. La situación se reveló luego de que el actual dueño del inmueble donde alquilan se viera imposibilitado de renovarles el contrato y, ante los altos costos de los alquileres y la logística que implica trasladar maquinaria pesada a una nueva sede, evalúa seriamente cerrar sus puertas.

La cooperativa que se ha ganado su lugar en la sociedad de Santa Rosa, que recientemente inauguró una librería online y que interactúa con diferentes instituciones de la ciudad, peligra su continuidad y las y los asociados no descartan el cierre, de no recibir algún tipo de asistencia. “En realidad nosotros venimos con un montón de proyectos muy lindos, pero tuvimos la noticia que donde estamos alquilando, que el dueño del local necesita el local físico por una cuestión personal y como justo se termina el contrato, nos avisa que no nos va a renovarlo”, dijo Fontana.

“Esto cayó como un balde de agua fría y en este momento de pandemia, donde el trabajo y los ingresos se redujeron, junto a los ingresos de los asociados, salir a buscar un lugar donde alquilar o mover la maquinaria cuesta”, afirmó.

En este sentido, Fontana recordó que la impresora pesa dos toneladas o la guillotina, mas de una, reconoció que es todo un impedimento. “Además, debemos buscar en las inmobiliarias y están pidiendo precios que no sé cómo hacen para alquilarlos. Desde $70.000 o $100.000, precios de antes de la pandemia y en este momento podemos pensar en un alquiler así”.

“Nosotros acá, teníamos un acuerdo con el dueño. Y estábamos pagando $32.000. Esta es una casa de tres ambientes, con un garaje grande, es lo lógico y que podemos pagar”, dijo Fontana.

“Y el mudarse, es un montón de dinero. La ultima vez, vino una empresa de Bahía Blanca, porque las máquinas no se pueden golpear, cuestiones electrónicas, ponerlas a punto en un lugar especial y, además, salir con un gasto no estipulado, cuando no hay ingresos”, afirmó Fontana.

“Y cuando alquilamos acá, había un compromiso para, mediante una sucesión de contratos, no movernos, pero el dueño tiene una situación personal entendible, la casa es de él y el contrato se termina, pero a nosotros nos está matando”, afirmó Fontana.

Las alternativas

El integrante de la cooperativa dijo que es un momento bisagra y dramático. “Si no encontramos un lugar para irnos, no vamos a poder seguir produciendo y trabajando. Y somos una cooperativa de trabajo, si no trabajamos, no hay ingresos. Por eso nos estamos planteando que no podemos seguir así con este sistema de alquilar y tratar de buscar una sede propia y un poco la estrategia es acercarnos a la Subsecretaría de Cooperativas, a ver si nos puede solucionar el problema. Puede ser con un inmueble que tenga ocioso o que nos salga de garantía con el Banco de La Pampa, con un crédito a 15 o 20 años, a tasa cero, que nosotros podamos devolver y tener la seguridad de que nadie nos va a sacar”, afirmó.

Luego que se difundió la posibilidad del cierre de la cooperativa, tuvieron acercamientos con diferentes instituciones, pero nada concreto. “Necesitamos una especie de crédito hipotecario, no a la producción, que no nos serviría”.

“Nosotros hace 16 años que estamos con la cooperativa y nos encontramos con una situación que no hemos podido resolver solos. Por eso lo hicimos público y buscamos apoyo de la comunidad. Consideramos que la cooperativa no somos los siete asociados y sus familias, sino que tenemos una inserción en la sociedad importante, que hemos interactuado mucho con muchas instituciones y desde la editorial generamos contenidos culturales. Nos parece una pena que, además de perder los puestos de trabajo, es un despropósito que la única editorial cooperativa que está funcionado en La Pampa, cierre. No nos podemos permitir esto ni nosotros como trabajadores, ni la sociedad”.

“Esta es una buena empresa autogestiva y estamos tratando de disponer una librería propia, con su tienda online que lanzamos hace poco y estos proyectos se ven frustrados por una cuestión de no conseguir una sede”, dijo Fontana.

Fontana agregó que se plantean seriamente el cierre si no hay soluciones en el corto plazo. “Si no hay soluciones tendremos que meter la maquinaria en algún lado, pero el hecho de quedarnos sin trabajo, va a hacer que nosotros mismos salgamos a buscar otra forma de vida, por necesidades económicas y de nuestras familias y si mañana no lo tenés, tenés que salir a buscar otra cosa”.

También confirmó que desde el gobierno provincial siguen el tema y estudian algún tipo de solución. “Sí hay algún sector del gobierno provincial que ha tomado esto y viendo si hay alguna posibilidad, dentro de las cosas que son administrativamente posible, pero nos corre el tiempo y no podemos esperar, porque necesitan el inmueble”, cerró.

