Nuevo convenio internacional para potenciar la Zona Franca de General Pico

La Pampa participó de la firma de convenio entre el Consejo Federal de Zonas Francas argentinas, la Cámara Argentina de Concesionarios de Zonas Francas y la World Free Zones.









La presidenta del Consejo Federal de Zonas Francas Argentinas y directora de Relaciones Institucionales del Comité de Vigilancia de Zona Franca General Pico, Alejandra Alonso, el presidente de la Cámara de Concesionarios de Zonas Francas, Marcelo Leite y Samir Hamrouni, de la Wordl Free Zones, firmaron el convenio de adhesión al programa All in One.

El objetivo del mismo es el de contribuir al desarrollo institucional y potenciar el crecimiento de todas las Zonas Francas de Argentina. La World FZ es una Asociación de Zonas Francas que cuenta con 750 miembros de 139 países, proporcionando una voz colectiva que representa los intereses de la Zonas Francas del mundo.

“Como presidenta del Consejo Federal de Zonas Francas argentinas me enorgullece poder sellar este acuerdo, convencida de la importancia que tiene el comercio internacional en la economía de un país y la necesidad de seguir potenciando el régimen Zonas Francas”, destacó Alejandra Alonso.

La World Free Zones ha desarrollado una plataforma para que todos sus miembros se nutran de ella a través de vinculaciones, experiencias, datos estadísticos, bibliografía, newpapers, capacitaciones, generando sinergias entre las zonas francas del mundo, sabiendo que la acción en conjunto es la clave para la promoción de objetivos comunes.

“Poder confluir los distintos sectores, tanto público como privado, demuestra un interés colectivo en potenciar a las zonas francas como un instrumento clave para la atracción de inversiones extranjeras y generadoras de puestos de trabajo genuino. Este es un instrumento que beneficiará a todas las zonas francas, incluida por supuesto la de nuestra Provincia que viene trabajando y creciendo aun en este marco de crisis mundial”, finalizó Alonso.

