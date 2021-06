Ziliotto a los gobernadores que compran vacunas: “primero vacunen las que tienen en los freezers y cuando les falte salgan a comprar”

Compartir esta noticia:











El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, brindó una conferencia de prensa en la inauguración de la Posta de Salud en Trebolares. Criticó a los mandatarios provinciales que quieren comprar vacunas y manifestó su apoyo a la política de salud de la Nación: “Seguimos confiando, respetando y no tenemos ninguna duda de que el gobierno nacional tiene la capacidad para conseguir vacunas“.









En principio se refirió a la inauguración de la Posta de Salud y manifestó que se trata de “medidas que tienen que ver con darle mejor calidad de vida a la gente, desde el análisis productivo, ambiental y sanitario”.

“Bajo las mismas perspectivas, trabajando codo a codo con las y los intendentes a partir de la administración municipal para hacer más eficiente la aplicación de los fondos públicos para llegar a la ciudadanía con más soluciones”, planteó.

COMPRA DE VACUNAS CONTRA EL COVID EN LAS PROVINCIAS

Por otro lado fue consultado sobre su reunión en el día de ayer junto al ministro Wado De Pedro y la ministra Carla Vizzotti y sostuvo que en la misma se explicó cuál será el proceso por el que deberán pasar las provincias que hayan mostrado interés en la compra de vacunas.

“Es una gran cadena de responsabilidades en las cuales tiene que ver cada una de las provincias el control del origen de la fabricación de la vacuna, establecer si los parámetros tienen rigor científico para ser aprobadas por la ANMAT y a su vez la problemática que manifiestan los laboratorios para aquellos que quieran acceder a una vacuna”, destacó.

Enfatizó que los gobernadores tienen enfocarse en que las “vacunas no están en los freezers sino en el brazo de los que necesitan” y ahí disparó duro contra los mandatarios «muchos de los gobernadores que salen a comprar yo les diría que primero vacunen las que tienen en los freezers y cuando les falte salgan a comprar».

En ese sentido, aseguró que desde la provincia de La Pampa no se piensa en llevar adelante la compra de vacunas por su cuenta. “Seguimos confiando, respetando y no tenemos ninguna duda de que el gobierno nacional tiene la capacidad para conseguir vacunas“. Además dijo que no se puede pasar por alto el contexto internacional donde existe un alto incumplimiento de todos los laboratorios en cuanto a los contratos.

“La Republica Argentina es uno de los países que ha tenido mayor éxito en cuanto a la compra de vacunas por eso ratificamos la decisión de seguir acompañando al gobierno nacional. No hemos hecho ninguna estrategia ni ningún dispositivo para comprar vacunas. No vamos a utilizar la vacunación con fines políticos y menos electorales”.

RESTRICCIONES

Por otro lado, se refirió a las restricciones de circulación y dijo que se está analizando la curva de contagios. “En el día de ayer transitamos 28 días, es decir, dos ciclos virales desde el comienzo de las restricciones y hay una baja muy pronunciada en la provincia de La Pampa“.

Aun así, sostuvo que hay otros parámetros en los que se debe seguir profundizando, “es muy alta la cantidad de fallecidos, tiene una relación si lo analizamos con la cantidad de contagios que se dieron hace 20 días”. Por lo que aseguró que los días siguientes son claves para ver cuál es el comportamiento de la situación y si se acentúa y permanece la baja de casos.

CLASES PRESENCIALES

En lo que respecta a las clases presenciales, dijo que también está siendo analizado, “vamos a fijar un programa para analizar todas las variables, en este caso es para que el regreso sea progresivo, focalizado, paulatino, parcial y en virtud de eso vamos a mirar las estadísticas además del avance de la vacunación docente”.

Fuente: Infopico.com

