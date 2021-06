El francés Emmanuel Carrère gana el premio Princesa de Asturias de las Letras 2021

Compartir esta noticia:











El escritor francés Emmanuel Carrère fue distinguido con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2021 por haber construido «una obra personalísima generadora de un nuevo espacio de expresión que borra las fronteras entre la realidad y la ficción», de acuerdo al jurado.

El autor de «El adversario», «Limonov» y su más reciente «Yoga» fue reconocido con este prestigioso galardón porque ha «ejercido una notable influencia en la literatura de nuestro tiempo, además de mostrar un fuerte compromiso con la escritura como vocación inseparable de la propia vida», según destaca el fallo.

En este sentido, «sus libros contribuyen al desenmascaramiento de la condición humana y diseccionan la realidad de manera implacable», agrega el jurado que este año estuvo presidido por Santiago Muñoz Machado e incorporó nombres como Leonardo Padura, Laura Revuelta Sanjurjo y Carmen Riera Guilera.

“Estoy harto de la escritura autobiográfica en este momento”, confesó Carrère el pasado febrero en una entrevista en su apartamento parisino con Babelia, el suplemento literario de EL PAÍS. “No me voy a poner a hacer otro libro autobiográfico”, añadió, “no tengo ganas, lo que no significa que no vuelva a hacer otro en unos años”. El autor había empezado a encontrar una cierta paz tras un tiempo de turbulencias psíquicas. Durante una mañana habló de su depresión, de sus viejos y nuevos proyectos, del contrato con su exesposa, la periodista Hélène Devynck, que le obligó a expurgar Yoga de fragmentos donde ella aparecía, y de la polémica que tuvo con ella, por artículos interpuestos, una vez publicado el libro.

Carrère no es un escritor difícil de leer: su prosa tersa, un estilo casi periodístico, el tono coloquial del amigo que cuenta en confianza su vida a media voz, un ritmo endiablado que atrapa al lector en la primera página y no lo suelta hasta la última. Pero no es un autor sencillo. La suya es una literatura al límite y arriesgada, de la que nadie sale indemne. Al límite de la intimidad y el pudor propio, del daño que los demás pueden sufrir al convertirse en sujetos literarios o de la transformación de personajes deleznables en protagonistas de novelas que ya son clásicos, como El adversario, la crónica publicada en 2000 sobre Jean-Claude Romand, el falso médico que durante casi dos décadas ­llevó una vida doble y acabó matando a sus familiares más cercanos.

Experiencias al límite

Carrère creció en una familia burguesa e intelectual parisina. Su madre es la historiadora Hélène Carrère d’Encausse, gran especialista en Rusia, sovietóloga de referencia durante la Guerra Fría y actualmente secretaria perpetua de la Academia francesa, es decir, su directora vitalicia. Emmanuel Carrère, infectado desde adolescente por el virus de los libros y las ficciones, comenzó su carrera literaria con relatos fantásticos, influidos por su adorado Philip K. Dick, a quien dedicaría en los años noventa un ensayo biográfico. Los compaginó con críticas de cine en la revista Positif y entrevistas y reportajes. La combinación de ambos mundos —la literatura imaginativa y el periodismo que documenta la realidad— son la marca de su estilo.

El adversario marcó un giro en su obra y vida, que nunca han dejado de confundirse. Hasta entonces sus libros eran ficciones como El bigote, donde un hombre se afeitaba el bigote pero nadie de su entorno se daba cuenta, lo que desencadenaba una peripecia existencial. Con El adversario inauguró una etapa de libros documentales —reportajes, en realidad— en primera persona. La historia de Romand consagró a Carrère como maestro de la no ficción y llevaría al autor, al estilo de Montaigne, uno de sus modelos, a convertirse en sí mismo en objeto de sus reportajes.

La experiencia no resultó grata ni para él ni para los suyos. En Una novela rusa contó un año de su vida sin escudo ni frenos a la hora de exponer sus propias miserias, los momentos más íntimos con su pareja de entonces y un episodio de la familia de su ilustre madre que esta habría preferido guardar en secreto. En De vidas ajenas, que podía leerse como una secuela de Una novela rusa, contaba su reconciliación con la vida, su redención junto a quien sería su pareja y esposa durante más de una década, Hélène Devynck. Y suponía un cambio de foco literario: el tema ya no eran él y sus neuras y enfermedades, sino otras personas, modestas y heroicas. Yoga, marcado por la separación de Devynck y la recaída en la depresión, cierra el círculo.

Entretanto, Carrère publicó libros aclamados como Limónov, una biografía novelada del disidente soviético y líder nacionalista ruso, y El Reino, donde mezclaba una narración autobiográfica sobre su conversión al catolicismo en los años noventa y su relación con la religión con un relato de los primeros años del cristianismo. Y nunca abandonó su querencia por el cine: desde el melancólico documental Regreso a Kotelnich, cuya elaboración es una de las tramas de Una novela rusa, a El muelle de Ouistreham, basado en el reportaje de su amiga Florence Aubenas sobre las mujeres de la limpieza en la costa del canal de la Mancha, que, tras aplazarse por la pandemia, debería llegar a las pantallas este año.

A lo largo de esta edición del Premio Princesa de Asturias fueron galardonados la artista Marina Abramovic en la disciplina de Artes; la feminista estadounidense Gloria Steinem en Comunicación y Humanidades; el economista Amartya Sen en Ciencias Sociales y la nadadora Teresa Perales en Deportes. (Télam/El País).

