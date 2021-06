Gabriela Bonavitta y la construcción de un refugio para víctimas de violencia: “es un hecho histórico”

Compartir esta noticia:











La directora de Políticas de Género y Diversidad resaltó el proyecto aprobado por el Deliberante. “Vamos a contar con un lugar preparado para atender situaciones de violencia y una casa para víctimas y personas a cargo”, dijo a Plan B.

La directora de Políticas de Género y Diversidad Santa Rosa, Gabriela Bonavitta, dialogó con Plan B y destacó la construcción del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, sede Santa Rosa (La Pampa) y el convenio que permite al municipio convertirse en unidad de ejecución del programa Acompañar.

“En ambas situaciones avanzamos durante estos días y la Dirección de Políticas de Género, es una unidad de ejecución del programa Acompañar y estamos haciendo nuestras cargas y enviándolas, ya que es un recurso muy valioso para el abordaje de las violencias”, resaltó Bonavitta.

“En referencia al Centro Territorial, que tiene características provinciales, es el primer lugar que se va a llevar adelante entre Nación, Provincia y Municipio, en una experiencia tripartita. Además de eso, nos permitirá trabajar mejor y que nos permitirá contar con nuestro propio refugio para situaciones de emergencia de violencias de género”, resaltó la funcionaria local.

Bonavitta recordó que Santa Rosa tuvo refugios para situaciones de emergencia de género y dijo que lo bueno es que son instalaciones pensadas para tal fin. “Es un lugar hecho para y recibir a mujeres y diversidades con hijes o personas a cargo, preparado con espacios de privacidad para conversar y espacios de juegos para niñes, cuando les toca esto de salir de la casa con su mamá e ir a la comisaría. Se busca que sea un lugar más ameno, donde podamos recepcionarlos para luego trabajar en las situaciones, la construcción del lugar es algo histórico”.

La directora de Políticas de Género y Diversidad recordó que la comuna cuenta actualmente con un espacio, luego de un convenio realizado con UTELPa. “Trabajamos muy bien, pero es un lugar que no está pensado para esto. En el caso del Centro Territorial, contará con dos grandes edificios: uno para oficinas administrativas y las oficinas de atención profesional y para talleres grupales y espacios de capacitación”.

“Además, estará la ‘Casa Sorora’, instalaciones para dar una solución emergente y podamos alojar mujeres, diversidades y personas a cargo en situaciones de riesgo, que salen de su casa y no pueden volver, ni tienen lugar adónde ir. Éste será un lugar y lugar propio”, resalto Bonavitta.

En la actualidad, la comuna cuenta con espacios para situaciones de emergencia, en contextos muy concretos, cuando las víctimas no pueden volver a su casa, porque hay riesgo de vida. “En este lugar, se contiene y no decimos dónde está, para mayor protección. A partir de ahí, se empiezan a desplegar distintos dispositivos para que se pueda volver a una vida habitual, con medidas de protección y no tener que regresar a las situaciones de violencia, con todo lo que conlleva”, dijo Bonavitta.

“Además, contamos con situaciones habitacionales, que tienen que ver con situaciones de calle o falta de pago de un alquiler. Ahí interviene también la Dirección de Gestión Social y si son mujeres que tienen una situación de violencia, aparece la ayuda económica de la Dirección de Género. Lo que no se hace desde el municipio es alquilar el lugar. Podemos contribuir a pagar un lugar, pero no alquilamos, ni recomendamos lugares”.

Consultada sobre la cantidad de denuncias por violencia de género, Bonavitta dijo que “contamos con un registro propio de solicitudes de abordaje, que ingresan por oficios policiales, judiciales, derivaciones de instituciones de gobierno, organizaciones sociales y demandas espontáneas. En todas esas formas, tuvimos arriba de 1100 solicitudes de intervención, el año pasado”.

“De todo ese número, hubo unas 600 o 700 intervenciones activas, donde pueden necesitar un refuerzo de alimentos, una ayuda económica, acompañamiento socioeducativo, asesoramiento legal o espacio terapéutico, donde desplegamos diferentes líneas de acción y cuando más redes se pueden hacer entre distintas áreas de gobierno o instituciones, como escuelas y el sistema educativo, más fortalecemos a la persona y dónde recurrir. En ese marco, es importante ordenar las acciones para ver qué cosa en cada espacio”, cerró.

