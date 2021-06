Compartir esta noticia:











Los concejales de los Bloques opositores de la Unión Cívica Radical, Prop. Federal y Unir de General Pico presentaron en manera conjunta un proyecto de ordenanza para eximir del pago de las Tasas por Servicios Municipales y de Salubridad e Higiene a todos aquellos establecimientos comerciales comprendidos en toda legislación nacional, provincial y municipal como no esenciales, exceptuando de la medida a las actividades que incluyan servicios financieros, y todas actividades consideradas industriales.









También la oposición presentó un proyecto para que la Intendente gestione ante el Gobierno Provincial, la modificación del horario de restricción ampliando la circulación en la ciudad de General Pico y con ello la ampliación horaria atención al público del sector comercial, considerando fundamentalmente el funcionamiento de la actividad gastronómica.

El Concejal Marcelo Capellino expresó “el trato continuo que hemos mantenido con sectores del comercio piquense nos impulsó a la presentación de estos dos proyectos, sabemos que las medidas que han tomado el Gobierno Nacional y Provincial con respecto a las restricciones de horarios y circulación y el acatamiento desde el Municipio han llevado a que hoy en día tengamos una negativa y grave situación en el sector comercial de la ciudad”.

“Hemos sido testigos de decisiones gubernamentales alejadas del análisis de los sectores comerciales y productivos, no podemos mirar para el costado cuando siguen cerrando negocios en la ciudad y vecinos desempleados”.

Por su parte el concejal radical Guillermo Coppo señaló: “escuchamos al Gobernador hace pocos días diciendo que no cuentan con el dato de cuántos comercios cerraron en La Pampa, si no pueden analizar eso es lógico que después cuando se reúne con Cafiero diga que se están viendo indicios de la recuperación económica. Me pregunto ¿qué política pública puede implementar si no tiene un análisis de la situación? Sabemos que como seguir K no son afines a las estadísticas. La única verdad es la realidad y la realidad es que nos dijeron que priorizan la salud por sobre la economía y nos encontramos hoy con una provincia donde hay 637 fallecidos y 47.500 infectados y tenemos una economía devastada que no soporta más. Lo que te dice cualquier comerciante y trabajador en La Pampa es “queremos trabajar” tan simple y sencillo como eso, es por eso que pedimos la extensión horaria, que como lo hicimos en su momento con una carta al Gobernador, es que hoy mediante un proyecto le pedimos a la Intendente que interceda, hay que garantizar con los controles necesarios, que los comerciantes de Pico puedan trabajar.”

En referencia, a los dichos del Gobernador, Adriana Garcia dijo: «Decir que las restricciones, no son la mayor causa de la crisis que atraviesan los comerciantes es una de las falacias más grandes. Con cada restricción horaria se producen pérdidas económicas abismales, endeudamiento y, lo peor, la pérdida de puestos de trabajo».

El concejal del Mid Luis Clauzure indicó: “El comercio en general , las pymes y ahora los jóvenes emprendedores han sido la parte más importante en el crecimiento económico de nuestra ciudad. La situación es angustiante y resulta imperioso salir en su ayuda”.

El Concejal Pedro Rolón de Propuesta Federal indicó: “Como opositores esperamos en este tiempo una respuesta reactiva hacia el sector por parte del Ejecutivo Municipal, y al no llegar es que nos amparamos en el artículo 111° de la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, que establece que el Concejo Deliberante tiene facultades para establecer exenciones al pago de las tasas municipales. Hay que dar respuestas inmediata a este sector, que contribuyan a que no se sigan bajando persianas en los comercios de la ciudad, es necesario ir en auxilio de los comerciantes afectados por la crisis generada en el contexto de pandemia que estamos viviendo”.

