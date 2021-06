Protesta en la Ciudad Judicial: “Quiero ver a mis hijos”

Compartir esta noticia:











Una mujer reclamó esta mañana que la justicia le permita ver a sus dos nenes, uno de seis y otro 11 años. “Me los quitaron hace dos años por tener problemas con los límites, y en un momento en que era víctima de violencia de género”, dijo a Plan B mientras señalaba el botón antipánico.

Marina Hollman contó esta mañana que “me sacaron al nene mayor porque no le podía poner límites y luego al más chico, que se lo dieron al padre, de quien fui víctima de violencia de género”, afirmó.

La mujer dijo que el mayor está en situación de adopción y el menor fue revinculado con su victimario y padre del menor.

“Quiero saber de mis hijos y verlos”, dice la pancarta que armó para exhibir en la ciudad judicial.

También se lee “jueza Berarda, Rodrigo Losvall (niñez de provincia), Juan Pablo Meaca (defensor). Violencia del estado”.

“Yo estaba muy mal, desbordada, por los límites y por la violencia de género. El más grande me dice que se va de la casa, y yo en esa situación, desbordada, le dije que se fuera. Y se fue. Al rato aviso en niñez de Toay, que es dónde vivo, y lo fueron a buscar con un patrullero. Lo encontraron en la Terminal. Me los sacaron porque dicen que hice abandono de persona”, relató.

Con el mayor se vio una sola vez en más de dos años y con el menor iniciaron una revinculación “que era una hora por semana en la Defensoría de Niñez, donde está Meaca, durante cuatro meses. Me permitieron llevarlo dos fines de semana a casa y en el último día del segundo fin de semana, el nene entró en crisis, y me lo sacaron. Se lo dieron al padre, que es por el que tengo el botón antipánico”, relató.

“Yo vine a que me den información, que me digan dónde están, quiero verlos. Me avisaron que los ponían en adopción de golpe, un día me tiraron una hoja pelada, y me informaron eso”, indicó.

El reclamo se lo hizo hoy a la justicia, pero también mencionó a “Niñez de Toay, de Provincia, y la Defensoría de Niñez y Adolescencia” como “los que no me dejan verlos”.

