Portezuelo: “Mendoza tiene que entender que el río no es de ellos, es de cinco provincias”

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, ratificó la postura provincial contra la construcción de Portezuelo del Viento.

Este viernes, en conferencia de prensa, Sergio Ziliotto afirmó que la construcción de Portezuelo del Viento es inviable y recordó que en la última reunión del COIRCO cuatro de cinco gobernadores pidieron un estudio de impacto ambiental regional.

Consultado sobre el pedido a Fernández para que IMSA se retire de la construcción de Portezuelo del Viento y el pedido que no se haga la represa en Mendoza, Ziliotto recordó que “enviamos una nota oficial al Presidente manifestando nuestro pedido y fundamentando que Portezuelo es una obra inviable desde lo económico, lo ambiental, técnico y productivo”.

“No nos llevamos por lo que un gobernador pueda interpretar de lo que dice un Presidente. Vemos los hechos y el hecho es que el gobierno provincial propició en junio pasado una reunión de COIRCO donde cuatro de cinco gobernadores decidieron que para que la obra avance, tiene que haber un estudio de impacto ambiental regional e integral, que marque el impacto que tiene en el ambiente en toda la cuenca, desde que nace hasta que desemboca en Buenos Aires”.

“En eso nos mantenemos y hay una comisión que está determinando los términos de referencia para realizar ese estudio de impacto ambiental y a su vez, en el marco de la democracia, tenemos una demanda ante la Corte Suprema, para activar todo tipo de mecanismos para que esa obra no se haga, si no está el acuerdo de todos los dueños. Mendoza tiene que entender: el río no es de ellos, es de cinco provincias y no nos van a faltar instancias o decisión política para luchar por La Pampa, más allá del signo político que haya a nivel nacional. En la historia de los gobernadores de La Pampa, hemos acompañado por convicción, coherencia e ideología a los gobierno nacionales, según la época, pero nunca dejamos de plantear nuestros derechos y ese será el camino. Por eso además, de una posición pública, presentamos una nota formal al gobierno nacional con nuestra decisión y pedido”.

