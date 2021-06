Pueblos preexistentes en La Pampa, la frase de Alberto y el recuerdo de Nazareno Serraino

Compartir esta noticia:











Pedro Coria, presidente del Consejo de Lonkos de la Nación Rankülche, resaltó que “no hay reparación histórica sin tierra” y aseguró que Alberto Fernández dijo lo que piensa: “esas frases no se escapan”.

“No hay reparación histórica sin tierra, como decía Germán Canhue, nosotros los indios no somos pobres porque queremos, sino porque nos hiceron pobres. No queremos ser ricos tampoco, queremos tener la posibilidad de cuidar nuestro territorio y tener tierras para el funcionamiento de la comunidad y el autosostenimiento”, señaló Pedro Coria.

“En el Consejo Provincial Aborigen venimos haciendo un trabajo importante. En estos últimos años hemos conseguido la seguridad de las 5 mil hectáreas del Medano Rosa, en Clonia Mitre, a la comunidad Epumer, todavía tenemos las 2.500 hectáreas de Teofila Videla en proceso de expropiación. En el caso del Medano Rosa va a estar en propiedad del estado provincial hasta que se haga una ley o un decreto de tierras comunitarias, que todavía no tenemos en La Pampa”, demandó.

“En el caso de la comunidad Rosa Moreno Mariqueo se hizo una escritura común y corriente y se hizo un acta ante un escribano en el que se declaró que esas tierras son de la comunidad. Después hay otras comunidades que tienen algún comodato, siempre a la espera de los títulos”, indicó.

Promesa

Coria dijo que “después del anuncio del Gobernador de La Pampa, donde dijo que la cuestión de los Pueblos Originarios no tiene que ser una cuestión social, sino una cuestión política, ya comenzamos a hablar en el CPA de dónde ubicarnos, dónde tener un pedazo de tierra para desarrollar los proyectos productivos, no tierras aptas y suficientes, pero aptas y que podamos iniciar algo. Las aptas y suficientes le corresponde al estado argentino en la reparación histórica porque así lo manda la constitución”.

– ¿Ese discurso de Ziliotto se está materializando?

– Si porque estamos viendo donde se puede hacer un comodato o conseguir los títulos. En La Pampa estamos tratando de aplicar política indígena, el gobierno provincial acompaña y es importante el avance que hemos tenido y el resto depende del estado argentino.

Lamentablemente en Nación no hay nada, sigue la misma política de siempre. Ahora estamos sufriendo el desastre del Chaco, donde han matado a un compañero con la policía de Capitnich, en el sur siguen los desalojos, por lo tanto en general las políticas nacionales hacen que continúe una situación muy complicada

– ¿Qué visión tienen del conflicto en el sur, en Chubut?

– Las luchas se deben dar a lo mejor en otro marco, pero eso no significa que no sean legítimas. La muerte de Rafael Nahuel marca la decisión de la provincia y el estado argentino de hasta donde dejan llegar. Mataron a un hermano joven que no estaba armado como decían sino que fue asesinado a sangre fría. Nosotros no vamos a ser críticos de la lucha del pueblo mapuche, no nos vamos a meter en eso, que es lo que ha tratado de hacer siempre el estado para dividir a los pueblos indígenas.

– ¿Qué piensan de la Frase de Alberto Fernández?

– Voy a dar mi punto de vista personal. Las frases no se escapan, no se le escapó al anterior presidente cuando le pidió perdón al rey de España. Es una cuestión política de este estado, que desde 1810 triunfaron los que querían otra política con respecto a los pueblos indígenas y los imperios. Cuando dice que bajaron de los barcos desconoce a los pueblos indígenas, es una frase que no se escapa, tiene que ver con lo que piensa y representa el presidente. Espero que por lo menos, más allá de las disculpas que dio por las redes, pero no de manera oficial y debería disculparse en cadena nacional espero que diga algo con respecto a la matanza que está ocurriendo en el Chaco, o con los desalojos del pueblo del sur, o con la situación precaria de salud que tienen los pueblos en todo el país.

Cuando Pangitruz Nger le dijo a Mansilla “ustedes nos mataron cuando nos pudieron matar y si pudieran, hoy nos matarían”, yo no la digo porque se me escapa, la digo porque es así, Esto no se arregla con pedir disculpas, se arregla con políticas y mostrar que el estado ha cambiado.

Nazareno Serraino

Sobre el fallecimiento del lonko de la comunidad Rosa Moreno Mariqueo, Pedro Coria dijo que “no esperábamos ese desenlace, tuvimos la última reunión por zoom del curso de lengua ranquel y ya nos dijo ‘estoy medio resfriado’ con fiebre y al otro día nos enteramos que dio positivo, era viernes, y el lunes ya lo llevaron para internarlo, y lamentablemente luego falleció”.

“Después vino la decisión de la comunidad para darle entierro en las afueras de Victorica donde tienen una chacra de unas 7 hectáreas, como se hacía antes, con la posición con la cabecera hacia el este, hacia la salida del sol. Fuimos los que pudimos ir, varios se quedaron con ganas de ir, pero sabíamos que por el protocolo podíamos ir algunos”, indicó.

– ¿Hacía mucho que no se hacía un enterratorio?

– No vamos a precisar, pero creemos que los últimos enterratorios se hicieron en Leuvucó porque después, al ser desterrados y andar por todos lados, y cuando se entregaron las tierras de la Colonia Mitre, se hicieron cementerios del estado, así que no eran tierras comunitarias. Creemos que desde ese tiempo hasta ahora es la primera experiencia del pueblo nación rankülche

Como todo lo que hacía Nazareno, fue la primera comunidad en tener personería jurídica en La Pampa, la primera en tener los títulos comunitarios de su pequeña chacra, la difusión de la lengua, todo lo que escribió, lo que nos transmitió oralmente. Claro que no estaba solo, en todo lo que tiene que ver con los trabajos que se hicieron con la UNLPam tuvo que ver Daniel Cabral y Dentoni Yancamil

– ¿Van a seguir con la enseñanza de la lengua?

– Sí, tenemos la suerte de que hemos avanzado bastante con respecto al idioma, nos quedan ellos dos, un montón de hermanos que tienen conocimientos sobre la lengua. Es cuestión de reorganizarse y seguir los cursos de lengua ranquel, aportaremos todos un poco continuando las enseñanzas de Nazareno – finalizó.

