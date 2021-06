Compartir esta noticia:











El escritor falleció el año pasado luego de permanecer varios días internado por una afección en su salud. Tenía 89 años.

Este miércoles 16 de junio se conmemora un año del fallecimiento del escritor, poeta y ensayista, Edgar Morisoli.









A un año de su partida, fue recordado en redes sociales. “A un año de tus pasos al sol”, escribió el poeta Silvio Tejada.

También el referente de la APE (Asociación Pampeana de Escritores), Sergio De Matteo, lo recordó este miércoles.

“Escribí alguna vez: La poesía de Morisoli -cargada de matices, de lectura lenta- edifica una sólida épica de aquellos personajes cuasi anónimos que poblaron el oeste pampeano, o esas zonas de obreraje y paisanos de la patagonia; su gesta es cantar para que no se los lleve el olvido”, señaló.

Edgar Morisoli nació en Acebal (Santa Fe) el 5 de noviembre de 1930, pero adoptó a La Pampa como su lugar en el mundo. Fue el poeta, escritor y ensayista emblema de la provincia.

Fue miembro fundador de la Asociación de Escritores Pampeanos, a la que perteneció hasta su últimos días de vida.

Muchas de sus poesías han sido musicalizadas. Su libro de ensayos: «Fábula del tiburón y las sardinas. El ALCA y la cultura», plantea ya desde su título la temática que desarrolla en profundidad con lúcido análisis. La repercusión de su obra se expande más allá de los límites provinciales. «La poesía de Morisoli -cargada de matices, de lectura lenta- edifica una sólida épica de aquellos personajes cuasi anónimos que poblaron el oeste pampeano, o esas zonas de obreraje y paisanos de la patagonia; su gesta es cantar para que no se los lleve el olvido» ha dicho de él Sergio De Matteo. «Cancionero del río Colorado», «Solar del viento», «Tierra que sé», «Salmo bagual» y «Última rosa, última trinchera» son algunos de sus poemarios.

Obras publicadas:

“Salmo Bagüal», 1957/1959;

“Solar del Viento”, 1966;

“Tierra que sé”, 1972;

“Al Sur Crece tu Nombre”, 1974;

“Obra Callada» (1974-1986)”, 1994;

“Cancionero del Alto Colorado», 1997;

“Bordona del Otoño/ Palabra de Intemperie”, 1998;

“Hasta Aquí la Canción”, 1999;

“Cuadernos del Rumbeador”, 2001;

“La Lección de la Diuca”, 2003;

“Última Rosa, Última Trinchera”, 2005;

“Un Largo Sortilegio”, 2006;

“Tabla del náufrago”, 2008;

“Pliegos del amanecer”, 2010;

“Porfiada luz”, 2011.

Obra inédita:

“Tiempo Litoral”, (Selección poética 1948-1955);

“¿De quién es el Aire?”, (Notas y ensayos breves 1985-2005);

“El mito en armas o anunciación de Castelli Inca”.

Es autor de numerosas canciones musicalizadas por Reinaldo Labrín, Guillermo Mareque, Delfor Sombra, Lalo Molina, Cacho Arenas, Oscar García, Beto Leguizamón, Guri Jáquez, Raúl Santajuliana, Ernesto del Viso, Juani De Pian, Juan Manuel Santamarina, José Gabriel Santamarina, Luis Wanzo y Mario Díaz, editadas por diversos sellos de Argentina y México. Entre ellas se encuentra la cantata: “Epopeya del Riego” (1990), por solista, conjunto de cámara, recitante y coro.

Han interpretado plásticamente su poesía, entre otros, los artistas María del Carmen Pérez Sola, Luis Trimano, Jorge Sánchez, Marta Arangoa, Raquel Pumilla, Dini Calderón, Alfredo Olivo, René Villanueva, Eugenia Lomazzi, Cristina Prado, Teresita López Lavoine, Paula Rivero, Osmar Sombra y Martín Viñes.

Sus “poemas a voces” “Grito de la Piedra” (1966), “Jornada de los Confines” (1976) y “Bienvenida y Adiós”, han sido interpretados por grupos actorales, con acompañamiento musical, en Santa Rosa y General Pico. La cantata “Epopeya del Riego” se presentó en Santa Rosa, Neuquén y Colonia 25 de Mayo.

A partir de textos suyos referentes a la Crezca Grande del río Colorado (catástrofe sucedida en 1914), musicalizados por Miguel Touceda y demás integrantes de los “Músicos del Galpón” de General Pico, se montó el espectáculo “El Bautista de la Rinconada”, con coreografía del Ballet Municipal de dicha ciudad conducido por Sergio Roldán. Además de General Pico, se presentó en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán.

Su obra está incluida en las siguientes antologías, comentarios escritos y grabaciones sonoras: “Suma de Poesía Argentina 1538-1968”, Guillermo Ara, Bs. As., 1970; “40 Años de Poesía Argentina: 1920-1960”, José Isaacson y Carlos E. Urquía, Bs. As., 1964; “Antología de la Poesía Argentina”, Raúl Gustavo Aguirre, Bs. As., 1979; “Generación Poética del 50”, Luis R. Furlán, Bs. As., 1974; “El 60”, Alfredo Andrés, Bs. As., 1969; “Poesía Gauchesca del Siglo XX”, Eduardo Romano, Bs. As., 1977; “Textos Literarios de Autores Pampeanos”, Norma Durango de Martínez Almudévar y Doris Gonzalo de Giles, Santa Rosa, 1986; 2ª edición, 1995; “Este Canto es América”, Héctor David Gatica, Bs. As., 1993; “Cancionero Pampeano”, Dirección Provincial de Cultura, Santa Rosa, 1975; “Cancionero de los Ríos”, Honorable Cámara de Diputados, Santa Rosa, La Pampa, 1985/86. / 2ª edición, 2001; “Raicillas: Músicos y Poetas de La Pampa” (casete), Santa Rosa, 1991; «País de vientre abierto. Poesía Social Argentina de principios del siglo XXI», Vicente Zito Lema y Roberto Goijman, Chubut/Buenos Aires, 2005.

Colabora en publicaciones de La Pampa, Río Negro, Córdoba, Chubut, Santa Fe y Buenos Aires. Es socio fundador de la Asociación Pampeana de Escritores y pertenece a la Asociación de Poetas Argentinos.

Biografía.

5 de Noviembre de 1930 – Nace Edgar Morisoli, en Acebal, Provincia de Santa Fe. Poeta. Agrimensor.

En 1956, con 26 años, llego a radicarse en la Ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa. Fue contratado por el gobierno de La Pampa para realizar estudios para el aprovechamiento integral del río Colorado. Así recaló en el departamento de Caleu-Caleu.

La Adela, Colonia 25 de Mayo, el sur y el oeste pampeano, paisaje desértico y árido, son «la realidad, el marco de lo que yo trato de expresar con mi poesía» porque «los elementos del entorno tienen una presencia notoria en mi obra». Dilatada obra que el autor divide en dos etapas. La primera abarca del ’59 al ’74 e incluye cuatro libros: “Salmo Bagual”, “Solar del Viento”, “Tierra que sé” y “Al Sur Crece tu Nombre”, todos publicados por Editorial Stilcograf, de Buenos Aires. En realidad, comenzó dos años antes, en el ’57: Salmo Bagual tuvo una primera edición, más breve, a cargo de la Dirección de Cultura de La Pampa, «cuando estaba al frente un importantísimo escritor pampeano, Juan Ricardo Nervi».

Luego siguió un largo período de silencio editorial, del ’74 al ’94. «Vino la dictadura, y se nos complicaron las cosas a todos. No era el primer golpe, pero sí el más fuerte. Fueron 20 años de silencio» porque «los procesos espirituales no tienen un ritmo ni una respuesta automática, no cesan así nomás». Pero la obra continuó, soterrada como el “alpataco”, un algarrobo «que crece en las planicies del oeste, bajo vientos tan fuertes, intensos y persistentes que el tronco es subterráneo, para defenderse». El fruto salió a la luz en 1994 en “Obra Callada”, seis libros reunidos en un volumen bajo el sello de Ediciones Pitanguá, de Santa Rosa.

Desde entonces, el torrente no cesa, abarca siete obras más: “Cancionero del Alto Colorado”, “Bordona del Otoño/Palabra de Intemperie”, “Hasta aquí la canción”, “Cuadernos del Rumbeador”, “La lección de la diuca”, “Última rosa, última trinchera y Un largo sortilegio” y “Tabla del Náufrago”.

El nombrador no sólo rescata un paisaje, también construye una épica de los héroes anónimos que pueblan La Pampa, «una tierra muy castigada», escenario de «despojos, genocidios y grandes éxodos, pero también de resistencias populares». Entre las injusticias que lamenta, una deja una marca fuerte en su poesía: es el despojo de los ríos Atuel y Chadileuvú a manos de Mendoza por la construcción de la represa El Nihuil, con su estela de miseria y despoblamiento del oeste pampeano.

Poemas musicalizados: El sur es negro y rojo (Délfor Sombra) – La confinera (Délfor Sombra) – La vuelta (Gerardo «Lalo» Molina) – Sueño y estampa del agua moza (Gerardo «Lalo» Molina) – Triunfo del Chañar en flor (Délfor Sombra). De La Pulpería la Pampa (Fuente: Facebook de Edgar Morisoli).

