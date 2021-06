Piden la renuncia de la Junta Electoral por la interna en Castex: “es una lista de criminales”

Compartir esta noticia:











La presidenta de la Juventud Peronista de Eduardo Castex e integrante del Secretariado Provincial, Magalí Mansilla, pidió que se anule la lista que lleva a Pablo Bregani como presidente de la Unidad Básica y a Julio González como delegado departamental por irregularidades. Aclaran que son vernistas, pero niegan que el exgobernador haya impulsado la nómina.

“Todavía no está definido si va a haber interna por las grandes irregularidades de Peronismo Pampeano, porque encontramos que la junta conducida por Nicolas Idiart contabilizó 196 avales, de los cuales una misma persona firmó tres veces. Seguimos buscando irregularidades y encontramos un aval de una persona fallecida hace más de cuatro años, pero sabemos que son más”, dijo Magalí Mansilla.









Aseguró que “Antonio Curciarello y Diego Álvarez, que son los apoderados de las listas oficiales, ficertificaron con el diputado Julio Tato González, avalando como que las personas firmaron delante de ellos”.

“A diferencia de ellos, nosotros le llevamos a Montes de Oca los DNI de quienes nos avalaron”, aclaró en diálogo con el periodista Daniel Lucchelli.

– Ayer el candidato de la otra lista, Paulo Bregani, dijo que cuentan con el aval de Verna…

– Lo que le puedo decir es que hablo con Carlos Verna, tengo una muy buena relación, que la juventud nuestra es simpatizante de Carlos Verna, la Línea Plural está todo bien, pero simpatizamos con Carlos Verna. Pero en ningún momento le dije a Paulo Bregani que nuestra lista es la de Verna. Yo solo le planteé que cuando armó su lista se olvidó de incorporar a la juventud que tiene un grupo consolidado de 45 chicos. Como se olvidó, armamos lista de Congresales, delegados departamentales y de la Unidad Básica. A la juventud la tienen en cuenta para pegar cartelitos y para que les hagan de fiscal de mesa en las elecciones. Siempre tuvimos intención de participar en la UB desde que la armamos en 2009 y no nos tuvieron en cuenta.

Nosotros somos vernistas, pero nos presentamos como cualquier afiliado. No necesitamos el aval de nadie, pero Bregani falta a la verdad diciendo eso, él sabe muy bien que me trato con Carlos, pero solo es eso.

– ¿Y pueden ganar?

– Vamos a ganar nosotros porque el afiliado está muy enojado. Paulo Bregani cuando hizo firmar avales, porque algunos son avales reales, no le dijo que iba con González. La gente se enteró por nosotros qué ellos iban juntos.

– ¿Por qué hay tantas diferencias en un pueblo chico como Castex?

– Esto es una decisión del partido, más allá de las denuncias penales, si el partido es honesto y justo, para empezar tiene que dar de baja esa junta electoral encabezada por Nicolas Idiart, porque ese hombre es un corrupto, porque avaló una lista con avales truchos y fallecidos, y me hago cargo de lo que digo.

Este tipo de personas que falsifican firmas no pueden estar conduciendo un espacio, porque no sabemos qué van a hacer si un día tienen un espacio de poder.

– ¿Piden que la anulen?

– Si, esa lista tiene gente procesada por malversar boletas, el doctor Balsa, tiene un concejal que falsificó la firma de una denunciante. De lo que decimos tenemos pruebas: es una lista de criminales.

El partido no puede hacer esto, la gente se afilia porque tiene afinidades y no se puede hacer esto. No tengo nada en contra de ellos, pero sí quiero justicia – cerró.

