UB de Villa Alonso: “Ni Rubén, ni Taco, ni Mariano tuvieron que ver en esta cuestión”

El actual presidente de la Unidad Básica de Villa Alonso, Oscar Christensen, dio que no se sumaron a la lista de consenso porque “nos faltaron el respeto, nos ninguneraon, y debo recordarles que la última elección se la ganamos a Avendaño”.

“Es una absoluta mentira”, dijo Oscar Christensen sobre las declaraciones de Enrique “Vasco” Beola, quien responsabilizó a Rubén Marín, Espartaco Marín y Mariano Fernández, por la ruptura en Villa Alonso. Y recordó que él mismo derrotó a Fabián Avendaño en las últimas elecciones, actual candidato a delegado del Consejo Local de Unidades Básicas.









“A mí me llama el señor Beola para tener una reunión, a la que voy con un compañero de la Unidad Báscia a escuchar una oferta no sé en qué carácter. El señor se arrogaba una supuesta representación para hacerlo. Cuando le pregunto quien le dio la orden de armarla, él me dice que es por disposición de Marcelo Pedehontáa y le digo cuál es la conformación, y me dice que Carlos Amoroso es el candidato a presidente en representación de la Plural y Avendaño a delegado al Consejo por el Movimiento Evita. A nosotros nos ofrecían la vicepresidencia de la UB y el delegado suplente, a lo que le digo que no es esta la manera porque la UB la ganamos nosotros y se la ganamos a Avendaño. De todas maneras aclaro que yo no puedo decidir y que iba a consultar”, contó Christensen en el programa Las Dos Verdades que se emite en Radio Mitre Santa Rosa de lunes a viernes de 17 a 19 horas (100.9)

“Los chicos dicen que esto es una tomada de pelos, es ningunearnos. Tenemos una segunda reunión, y le digo que los chicos plantean presidente o delegado. Sabemos que hay que ceder algo para tener una lista de consenso. Pero me dice que no, la presidencia está definida para Amoroso y Tapera es el delegado por el Evita. Entonces, si ya tenés más o menos armada la lista, para qué me llamás”, se preguntó.

“Le comunico que en estas condiciones no lo vamos a aceptar y me dice que hagamos lo que queramos”, añadió.

En la actualidad dos listas fueron oficializadas, la que se presenta como la del acuerdo provincial con Carlos Amoroso y Fabian Avendaño, contra la de Samanta Orozco y Fabián Torres, del marinismo.

Diferencias

En cuanto a la oferta, que descartaron por considerarla una falta de respeto, Oscar Christensen dijo que “con el tema de la paridad de la ley, tanto el vice como el delegado tienen que ser mujeres, Y tenemos mujeres, de hecho la candidata que llevamos es Samanta Orozco, pero también hay compañeros varones que tienen intenciones”

“No se puede hablar de acuerdo cuando una o dos partes ya definieron. Eso es imponer una decisión sobre otra. Yo creo que fue un ninguneo, una falta de respeto a Convergencia. Si en la última elección por votos yo le gané la UB a Villa Alonso, él ahora me viene a decir que haga lo que quiera, me parece que no es así”, indicó.

“No hay unidad, no hay consenso, esto es una imposición”, reafirmó.

Peronismo Pampeano

El acuerdo mayoritario lleva el nombre de la lista interna que encabezó Carlos Verna para enfrentar a Fabián Bruna en 2015, de la que participan la Plural, Convergencia y el NEP. Luego, ese acuerdo incluye a la gran mayoría de las líneas, con el respeto a sus diversidades. Sin embargo, el marinismo intentó armar lista también en Colonia Escalante, Villa Santillán, que se suma n Zona Norte y Centro, que conduce por ser la cabeza el acuerdo en esos barrios.

“Convergencia estuvo participando en el acuerdo, está en el consejo provincial, de hecho yo vuelvo a ser congresal, pero cuando vienen a imponerte, vos decís me bajo del caballo, además Beola, que no es una persona con gran historia en la militancia, no es una persona representativa del peronismo, viene a decirte te doy esto, si querés bien y si no también. Es una falta de respeto, y cuando te mienten el dedo en el ombligo, vos reaccionás”, aclaró Christensen.

El dirigente político y periodista se preguntó: “Tengo una gran duda, si es cierto que Pedehontáa lo pone a Beola como su representante para armar una lista de consenso, creo que se equivocó de jugador. Si no es cierto, es muy grave que alguien que no tiene una trayectoria, que no tiene representatividad, vaya a negociar a nombre de un funcionario provincial”.

Agregó que “yo tengo información que Luciano no se reunió con ellos y que en ningún momento los avaló. Esto no condice con lo que ellos dijeron. Beola ha mentido demasiado. Ellos hablan de que la UB estuvo cerrada, y eso es mentira. Lo que nunca se hizo de la UB fue una actividad social porque no teníamos los fondos”.

“La UB es un lugar donde uno habla de política, hace docencia en política, vos le das participación a los compañeros para que aprendan, les das los libros, das el debate. No es un club social para ir a tomar mate. Es un centro político que genera militantes”, aclaró.

– Pareciera que Convergencia, que intentó armar lista en otras dos Unidades Básicas para ir a una interna, rompió el acuerdo mayoritario…

– Convergencia es una línea que en su momento fue única en cuanto al poder y la capacidad política, hoy en día es una línea más dentro del peronismo. Me parece que no hay que menospreciar al conductor de la línea que es Rubén Marín, que fue cuatro veces gobernador y lo que todos sabemos. Y cuando vienen a querer meterte el dedo en el ombligo, vos saltás, decís hasta acá, entendeme bien, y reaccionar

Nosotros no somos hegemónicos, es más te diría que hoy en día somos una línea minoritaria, pero eso no tiene que ver con la falta de respeto que nos han tenido de algunos sectores, que no creo que haya sido el Gobernador, Luciano o el mismo Verna. Creo que son segundas o terceras líneas que quieren romper.

