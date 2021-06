Macri minimizó la pandemia: “Una gripe un poquito más grave”

Compartir esta noticia:











Mauricio Macri volvió a minimizar la pandemia y su gestión. “Nunca he creído realmente que esta gripe un poquito más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir”.

Macri, que acaba de ser procesado por la Oficina Anticorrupción por enriquecimiento ilícito viajó a Mendoza para presentar su libro Primer Tiempo y reunirse con el ala dura de la oposición, el titular de la UCR, el diputado Alfredo Cornejo y su alfil el gobernador Rodolfo Suárez.

En una entrevista al diario El Sol en la que criticó al Gobierno por la gestión de la pandemia y defendió haberse vacunado en Estados Unidos: “Cumplí, no usé una vacuna de las que entraron a la Argentina, y no la hubiese usado. Yo lo que dije es: ‘En vez de que está por llegar mi turno, que son los mayores de 60, voy a aprovechar y me vacuno acá así libero una vacuna’. Fui y pagué mi vacuna. Lo hice como una contribución”.

Al ser consultado sobre la gestión de la pandemia, Macri sostuvo: “Hubiese comprado todas las vacunas que había disponibles porque si un día de país cerrado cuesta miles de millones de pesos o más de cien millones de dólares, cómo no vas a comprar todas las vacunas. Sin prejuicios ideológicos, con absoluta transparencia y garantizando el mismo nivel de vacunación de los chilenos”.

En esa línea, continuó: “Un técnico del Conicet dijo que si hubiésemos vacunado como los chilenos tendríamos 30 mil muertos menos. Y en adición a eso, la cantidad de días que no hubiéramos estado cerrados, provocando la destrucción de la salud psicológica, mental, física, económica de la población. Realmente el manejo de la pandemia ha sido una desgracia para los argentinos. La cuarentena eterna ha destruido una parte del país. Acá por suerte los mendocinos tienen un gobernador que no ha seguido la línea que marcó el presidente y se ha manejado con libertad para que los mendocinos pudiesen sobrevivir a esta desgracia”.

