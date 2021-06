Detuvieron a un hombre que abusó de su hija: Hace ocho años lo denunció otra hija y no le creyeron

Compartir esta noticia:











Un barrendero municipal fue detenido acusado de abusar de su hija. Otra de sus hijas ya lo había denunciado hace ocho años, pero no le creyeron.

Una joven que vivía en Rolón, contó que hace 8 años denunció a su padre por abuso sexual, pero “nadie me creyó”.

Ahora quién denunció fue su hermana que tiene 14 años: “Por suerte me tuvo a mí que le creí cada palabra. Porque pase por eso. Y hoy logramos que pagues por todo”.

La joven contó su triste historia en la red social Facebook que “¿Qué loco no? Que llegue el día del padre y lo tengas que pasar preso. Si Mario Busch preso. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si Mario es una gran persona. No lo es! Es una m….. Porque no tiene otra palabra para definirlo», escribió la joven en las redes sociales”.

Recordó que “Hace 8 años me manoseaba. Siendo su hija. Pero cuando logre decirlo NADIE me creyó. Solo mi tía Dora. Yo estaba loca y decía eso porque me quería ir de mi casa. Y lo superé SOLA y como pude”.

“Pero hoy mi hermana de 14 años logro decir la verdad y este hdp hizo exactamente lo mismo con ella. Lo venia haciendo hasta hoy”.

“Por suerte me tubo a mi que le creí cada palabra. Porque pase por eso. Y hoy logramos que pagues por todo. Yo te dije en un momento que ibas a pagar lo que me hiciste y lo estas pagando. Lo mío y lo de mi hermana- Ella por suerte ahora nos tiene a todos, yo no tuve a nadie.

Finalizó expresando que “Yo puedo decir que no tengo papá. Porque esa palabra a vos te queda MUY GRANDE. Espero que la Justicia te haga pagar muy bien lo que hiciste”.

