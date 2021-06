Duhalde reconoció contactos con Bullrich: “hay que empezar a conversar”

Compartir esta noticia:











El ex presidente Eduardo Duhalde contó que tuvo una charla con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con el objetivo de «empezar a conversar» y aseguró que «sin diálogo no hay posibilidades».

«Hablé con Patricia Bullrich, hace mucho no lo hacía y me dijo que hay que empezar a conversar, sin diálogo no hay posibilidades», contó Duhalde en declaraciones radiales.

En tanto, el ex presidente remarcó que está «en contacto desde el primer día» de gobierno con el presidente Alberto Fernández vía WhatsApp.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

«El que quiere el encuentro de los argentinos, debe criticar a las políticas pero no a las personas. Si no nos juntamos los argentinos, por lo menos tenemos que buscar el consenso en algunas cuestiones», manifestó el dirigente político.

«Vienen a pescar a nuestros mares de 14 mil kilómetros, el 57% de la Cordillera es nuestra y Chile saca muchísimos dólares más. Sin orden ni control no funciona ni un local, ni una familia, menos un país», aseguró.

En línea con su diálogo con Bullrich, indicó que habló «con toda la oposición» menos «con Macri» ya que «su pensamiento es sorprendente».

«El Gobierno tiene la misma actitud de pelear, de agredir. El que gana gobierna y el que pierde, no quiere que ese gobierne. Eso es lo que pasó», sostuvo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios