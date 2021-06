“Las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas”

Compartir esta noticia:











Uno de los empleos esenciales en la vida de la ciudad tiene que ver con el que desarrollan aquellos trabajadores y trabajadoras que diariamente se dedican a cuidar la limpieza de la misma.

Una de las integrante del equipo de mujeres que desarrolla el servicio de Barrido de Calles a través del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (EMHSU) es Pamela Weithand Ruiz, que dejó sus impresiones acerca de la labor diaria y las características más salientes que tiene su actividad, difundió la municipalidad de Santa Rosa.

— ¿Cómo es el trabajo de barrendera en el EMHSU?

— Mirá el trabajo en si está bueno, por lo menos a mi me gusta lo que hago. Porque gusta levarme todas las mañanas temprano para ir a trabajar, ya que en el caso de las mujeres, nuestro horario de trabajo es generalmente siempre de mañana, a menos que haya algún rondín que cubrir algunos sábados, domingos o feriados por la tarde.

— ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

— Algo que a mi por lo menos me enorgullece y me da mucha felicidad, es cuando estoy barriendo en algún sector y pasa gente y te felicita por la tarea. Eso te levanta el ánimo y te da la pauta que uno está haciendo las cosas bien. También me gusta mucho mi tarea, porque es al aire libre y no tengo que estar encerrada en un lugar. Me acostumbre mucho a estar permanentemente en la calle y tener un poco de contacto con la gente, sobre todo con esas personas que te tratan con sumo respeto, y que hasta te esperan todos los días para saludarte.

— ¿Con los años además vas entablando una relación cercana con los vecinos y comerciantes que ves todos los días?

— Obviamente, ya cuando me ven pasar con la ropa naranja me saluda todo el mundo, por más que tal vez a algunos no los conozco. Y después, cuando uno tiene un recorrido estable, al que vas día por medio, la gente que te cruzas comienza a acostumbrarse a tu cara y tus horarios, y vos también a ellos, por lo que por ahí siempre surge alguien que te ofrece agua o la posibilidad de pasar al baño, o que te va charlando un poquito mientras haces tu trabajo, sobre todo adultos mayores que por ahí están solos y esperan todas las mañanas tu paso para cruzar aunque sea dos palabritas.

— La gente es cuidadosa en general con la limpieza de la calle y coopera con tu trabajo o no?

— En mi opinión, creo que hay de todo un poco. Hay gente que si coopera y otra que para nada. Pero bueno, el mayor trabajo son estos meses de otoño en que cuesta mucho trabajo juntar las hojas, por eso siempre estamos a la expectativa de que llueva o haya una helada fuerte para que terminen de caer todas las hojas y de a poco ya se vaya aliviando la tarea.

De todos modos, siempre contamos con la ayuda de los muchachos de espacios verdes en las plazas o de la barredora municipal que pasa por algunas calles, que ayuda mucho.

— ¿Cómo era tu vida antes de entrar como barrendera, que otros trabajos tuviste?

— En mi caso, antes del EMHSU trabajaba por hora haciendo limpieza de casas particulares, lo que no tenía nada que ver con tener un sueldo fijo como ahora, y además el trabajo es bastante diferente. Debo decir que los primeros días en el barrido de calles me costó bastante esfuerzo, hasta que me adapté.

— Y en cuanto a estar expuesta al clima, ¿que se sufre más, el frio del invierno o el calor del verano?

— Tolero mejor el frío, porque mientras uno va barriendo y se mantiene en movimiento continuo, no se sufre tanto las bajas temperaturas. En cambio en el verano, por mas que entramos a trabajar a las 6 de las mañana, ya a las 7 hay días que hace mucho calor, y entonces tenés 6 o 7 horas por delante que cuando hay sol pleno, te hace sofocarte por momentos. Por eso vivimos continuamente tomando agua, y mojándonos la cabeza, y hasta nos llevamos una botella con hielo para ir tomando a medida que se va derritiendo.

— ¿Hay en tu trabajo una meta diaria o una cantidad específica de calles que tienen que barrer o zonas a cubrir?

— Por lo general tenemos asignadas entre 14 y 16 cuadras a barrer y juntar las hojas, papeles y basura en general que esté sobre la calzada.

— No hace mucho que las mujeres ganaron su derecho de formar también parte del EMSHU.

— Sí la verdad es que en mi caso hace 3 años y medio que estoy, y mis compañeras más antiguas van a cumplir 6 años en la empresa.

— ¿Sentís orgullo de ser parte de esas mujeres que de a poco fueron ganando espacios en ámbitos que antes estaban solo reservados a los hombres?

— Opino que las mujeres cuando tenemos la voluntad, somos capaces de hacer muchas cosas. Y por eso hoy en día hay mujeres barrenderas, hay taxistas mujeres, tenemos en la Municipalidad también a una mujer manejando y operando la grúa de tránsito, por lo que está comprobado que de a poco nos vamos metiendo en distintos ámbitos. Y eso me parece que está muy bien, porque con trabajo y con respeto se puede llegar a muchos lados más.

