“Queremos evitar las alteraciones gramaticales y fonéticas”

Patricia Paternesi, coautora junto a Cynthia Ginni, del proyecto que busca prohibir el lenguaje inclusivo en el estado y las escuelas afirmó que “llega un momento en el que se diluye el hilo discursivo”. Los medios y la “censura previa”.









La abogada pampeana, integrante de la Cámara de Autónomos de La Pampa, contó que presentaron un anteproyecto de ley en el Cámara de Diputados de la Nación y esperan que un legislador o legisladora lo impulse.

“Queremos evitar que se utilice el lenguaje inclusivo en los organismos del estado y en los niveles educativos, buscando impedir las alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalizan el lenguaje. Y además, el desdoblamiento de las palabras saturan la estética, la economía, y llega un momento en que se diluye el hilo discursivo y llegamos a repeticiones innecesarias que hasta rozan el ridículo”, afirmó.

Resaltó que la Real Academia Española “se ha manifestado en contra y cuando España quiso modificar la Constitución para incluir el lenguaje inclusivo, la RAE dijo que hay que evitar lo ideológico y lo político en el lenguaje”, indicó en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli.

El proyecto

Paternesi contó que “nos vinculamos a través de un grupo de abogados de todo el país y de allí surgió esta cuestión y las dos nos encaminamos a preparar este proyecto que hemos presentado en la Cámara Baja. Ingresamos el trámite como particular que está prevista en la Constitución desde 1994. Ahora se requiere que un legislador lo tome”, explicó.

“La idea es que cada uno en el ámbito familiar o privado, se exprese como quiera, pero cuando uno cumple un rol dentro del estado, el tema es que se respete el idioma que se ha establecido en la República Argentina”, destacó.

Ejemplificó que “Francia ha legislado en esta misma línea, ha prohibido el lenguaje inclusivo en la enseñanza nacional. Lo mismo ha hecho Perú, la provincia de Santa Fe ya lo ha legislado, en Mendoza y Catamarca hay proyectos similares”.

La abogada contó que “nos ha sorprendido el apoyo que hemos recibido desde distintos puntos del país, incluso padres que están muy enojados. Los niños forman su lenguaje desde los primeros años y esta utilización obstaculizaría la lectoescritura, la comprensión, más en aquellos que les cuesta un poquito más”.

Llamó a que “aquellas personas particulares o grupos, asociaciones, ongs, que estén de acuerdo y quieran adherir, estamos sumando adhesiones al proyecto de ley 67-P/2021. Les pedimos que envíen un correo a la mesa de entradas del Congreso”.

Sobre el lenguaje de género aventuró dijo que “hay una ley que de algún modo los obliga a tomarlo o utilizarlo, pero no quiero aventurarme, pero puede ser declarada anticonstitucional porque se vincula con la censura previa, ya que si no lo aplicás, no tenés pauta publicitaria”.

