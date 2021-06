“En 2023 puede haber un quiebre en La Pampa”

Compartir esta noticia:











El exdiputado Maximiliano Aliaga se mostró confiado con la posibilidad de disputar la hegemonía peronista que gobierna la provincia desde 1983. La alianza con el radicalismo, el cierre de exportaciones y una revelación: “creo que el que más tiene, más tiene que pagar”.









Maximiliano Aliaga, uno de los referentes de la línea interna del PRO, Nueva Mayoría Pampeana, afirmó que “estamos esperando saber si el radicalismo tiene la intención de seguir una alianza electoral, lo que va a despejar bastantes dudas”.

Aseguró que “Nueva Mayoría Pampeana, compuesta por muchos asambleístas, integrantes de la junta directiva del partido y concejales de la provincia, queremos seguir en una alianza con el radicalismo, el MoFePa, el MID y sumar otros partidos políticos para construir poder en una provincia donde el peronismo tiene un piso electoral del 35 a 40%”,

“Nosotros como espacio político seguramente vamos a presentar una lista para dirimir las diferencias de propuestas en las PASO por medio del voto de la gente”, dijo en declaraciones al programa Las dos verdades que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Radio Mitre Santa Rosa (100,9)

“Es probable que si no nos ponemos de acuerdo haya dos listas del PRO. Pero es determinante lo que va a hacer el radicalismo. Nosotros sabemos que esta es nuestra oportunidad y vamos a participar de las PASO en septiembre”, reiteró.

Recalcó que “somos aliancistas de la primera hora y creemos que esta provincia tiene que ser gobernada por una alianza de distintas identidades que incluya a los peronistas que no creen en lo que hace hoy su conducción, y estoy convencido que en 2023 puede llegar a ser un momento importante y de quiebre en la Provincia de La Pampa”.

Carne

Sobre el cierre de las exportaciones de carne vacuna, el dirigente macrista y productor agropecuario, dijo que “lamentablemente el problema no es el valor de la carne, el problema es que tenemos la moneda muy devaluada. A su vez tenemos un problema de la baja del poder adquisitivo del salario, que así hubieran acompañado la inflación, no compran lo mismo, y todos sabemos que no acompañaron la inflación”

Sobre el reciente cierre de exportaciones de algunos cortes hasta el 31 de diciembre resaltó que “son cortes que no se exportan, tapa de asado, asado, entrañas, achuras, son cortes que no están en los productos que se exportan”.

“Pero el problema no es el precio, es el poder adquisitivo de los trabajadores. Tenemos el dólar muy alto respecto a los ingresos, la solución es recuperar el valor adquisitivo, y no es mañana. Yo puedo generar un cierre de exportaciones, hacer el efecto embudo, generar una baja circunstancial, pero nos vamos a comer las vacas, las vacas no van a tener terneros y no va a haber carne”, ejemplificó.

“Hemos generado una oferta de moneda argentina muy por encima de lo que podemos producir, en este gobierno se eligió la emisión y en el de Macri se recurrió al endeudamiento. No es un problema de los Kirchner, no es un problema de Macri, es un problema de años del país donde tenemos que llegar a un consenso social para establecer cuál va a ser el esfuerzo fiscal que estamos dispuestos a hacer”, se preguntó.

“Si la emisión supera la oferta de bienes y servicios y le aumento la cantidad de circulante, esa cantidad de pesos va a ir a pujar por una misma cantidad de bienes y servicios y aumentarán los precios otra vez. El gobierno puede hacer dos cosas, volver a endeudarse, pero por no pagar estamos sin crédito internacional. Y la otra alternativa es bajar el gasto público, y como no es la política de este gobierno, no les queda más que emitir”, señaló.

Consultado por la posibilidad de generar una crisis mayor si se reduce el gasto público, Aliaga dijo que “está claro es que lo que hay que atender es lo social, por eso la solución tiene que salir de un consenso político de todas las fuerzas, donde todas decidan por donde recortar”.

“Obviamente que nadie quiere recortar por lo social, pero hay otros rubros que los conocen bien los que analizan el presupuesto nacional, pero ahí empiezan los que pierden y los que ganan, donde el que pierde dice no empiecen por mí, y así no se ha podido avanzar. Por eso es necesario llegar a un consenso. Creo que el que más tiene, tiene que pagar más”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios