NOS La Pampa criticó el fallo por el aborto: “La Cámara de Apelaciones rechaza la vida”

A través de un comunicado de prensa, NOS La Pampa rechazó la demanda presentada por el partido político ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, solicitando la inconstitucionalidad de la ley del aborto.

“Sostuvo que como partido político no podemos reclamar sobre cuestiones que no tengan que ver con lo electoral y también que no existe un caso concreto sobre el cual reclamamos”, criticaron.

“Una vez más, la agresión a la vida es alevosamente sostenida por algunos tribunales. Como expresamos en nuestro memorial, pedimos una medida cautelar para evitar que sigan asesinando cientos de niños en nuestro país. Hoy diariamente decenas, tal vez cientos de casos de asesinatos al amparo de esta ley inconstitucional”, señalaron.

“Y con referencia al argumento, que nuestro partido no puede reclamar por cuestiones que no tengan que ver con lo electoral, observamos que en estos días se está llevando a cabo un juicio de lesa humanidad por hechos ocurridos hace más de 45 años -en los cuales no se juzga ninguna muerte- y uno de los querellantes es el partido comunista, partido que ni siquiera tiene personería política en nuestra Provincia”, precisaron.

“Le otorgan legitimidad a un partido político sin personería para que sea querellante en un juicio eminentemente político y no se la otorgan a nuestro partido que tratamos de evitar la muerte diaria de decenas de bebés”, afirmaron.

“Sabemos que nos van a poner sistemáticas trabas para impedir que defendamos desde la acción política nuestros principios y valores cristianos, en especial la vida de las personas por nacer; pero no obstante, vamos a continuar sosteniéndolos, porque hoy más que nunca la Patria necesita la recuperación de los valores perdidos, de la familia, de la vida; y por eso estamos dispuestos a asumir ese compromiso y a trabajar por ellos”, cierra el comunicado de prensa firmado por los referentes de NOS La Pampa.

