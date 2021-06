Compartir esta noticia:











Marión Montivero, profesora de patín, celebró la sanción de la ley de inclusión laboral travesti – trans.

“Me siento contenta por el colectivo, por mí, si bien yo ya tengo medio siglo y creo que algunas cosas no las voy a poder disfrutar, creo que se hizo un muy buen trabajo para lograr esta ley, sobre todo Diana Sacayán y Loana Berkins”, destacó la profesora de patín.









Respecto del legislador que votó en contra y de los 66 que se abstuvieron, Marión aseguró que “debe haber una cuestión de homofobia interna y alguna mentalidad medio retrógrada, pero igual lo importante es que la ley está”.

“Yo tengo una historia de vida de la cual no he hablado mucho, que me pesa sobre las espaldas, y la verdad es que esto es una fiesta, es algo histórico”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.

“Creo que tenemos que poner un granito de arena nosotras, tratar de adecuarnos a la sociedad y que la sociedad se adecúe a nosotras. Hay que darle para adelante, espero que la ley se cumpla, Y como pienso que para los trabajos hay que tener idoneidad, también celebro que se hable de capacitación y de formación: está muy bueno”, agregó.

Contó que conoció a Diana Sacayán y Loana Berkins. “Tuve la oportunidad de conocerlas a las dos en 1997 cuando yo vivía en Buenos Aires. Las vi en una charla. Excelentes personas, muy comprometidas con toda esta lucha”, destacó.

También afirmó que “creo que el Gobierno de La Pampa es un gobierno muy abierto, más allá de que la Provincia es muy conservadora, pero el gobierno fue muy generoso. Hace 12 años que estoy insertada socialmente, hace 12 años que fui a golpear puertas a muchos clubes y ninguna se me cerró. Si bien soy santafesina, me siento pampeana, esta provincia me dio todo y los gobiernos fueron muy generosos”, finalizó.

