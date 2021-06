Muerte en el Matadero: la madre de Nicolás Llovio acusó a la novia de su hijo

Compartir esta noticia:











La mujer se presentó ayer a declarar en fiscalía y acusó de asesinato a la novia de su hijo: dice que lo mató con un cuchillo. Cambió la declaración del sábado, momento en el que no dijo nada “porque Nicolás me lo pidió, ella está embarazada”.

Plan B Noticias accedió a los puntos más destacados de la declaración judicial de Irma Gladys Videla, madre de Nicolás LLovio, muerto por heridas de arma de fuego el sábado la madrugada en la casa de su novia y su suegro.









La mujer pidió ayer cambiar la declaración que realizó en las horas posteriores a la muerte de su hijo y le apuntó a Josefina, su nuera.

Contó que la noche del sábado se encontraban jugando a las cartas en la casa de Calvente, el padre de la novia de Nicolás, en el barrio Matadero. Algunos tomaban mates y otros, cerveza.

De la declaración testimonial a la que tuvo acceso Plan B Noticias se refleja que el encuentro comenzó a las 21 horas donde se pusieron “a jugar al truco en la casa de José Calvente, que está a tres cuadras de su casa”, dijo Irma Videla,

En el domicilio “estaban la mamá de José de 80 y pico de años, Josefina -novia de Nicolás–, Nicolás y la declarante, Estábamos mate, cerveza, vino, mientras jugaban al truco, todos menos la abuela que mientras jugaban charlaban” registró el escribiente de la justicia pampeana.

“En un momento dado, tipo 3 de la madrugada Josefina y Nicolás discutieron, Josefina le decía a Nicolás que no tomara más, que le hacía mal y Nicolás le dijo que ya lo iba a dejar. Después de esto Nicolás le dice a la dicente (madre) que se iban, y le pidió una chalina a Josefina, todo esto en la entrada de la casa”, se lee.

“Ellos comenzaron a discutir de nuevo”, mientras la madre lo estaba esperando a Nicolás afuera. “Se gritaban cosas” que el domingo creyó que “Nicolás gritaba que se iba a matar” pero ahora (por ayer) “recuerda que no es así, que en realidad él decía ‘si querés matarme, matame’. Que la dicente no veía la escena pero escuchaba. Luego entró al patio delantero y ahi estaba el cuchillo tirado en el piso”, dice la declaración.

“Ahora recuerda que él le dijo a ella (Josefina) ‘me cortaste’. Que antes no contó nada de esto porque Nicolás le dijo que no le diera el cuchillo a la policía que no contara nada”. Según la madre, le dijo “no hables”.

“Entonces la dicente acompañó hasta la posta a Nicolás y lo dejó en la guardia hasta que lo asistieron y luego fue a su casa a esconder el cuchillo que tenía escondido en una manga”, declaró Irma Videla.

En sede judicial la madre del joven muerto por una herida de cuchillo dijo que “en ese momento pensé que Nicolás le había hecho algo a Josefina” y por eso le había pedido que escondiera el cuchillo, “pero ahora con todo lo que se enteró de ella, se da cuenta que su hijo quería proteger a Josefina porque esta embarazada”, aseveró.

Relató que “hace tres meses que Josefina y Nicolás son novios” y que su hijo se enteró hace un mes “que Josefina está embarazada” y “ahora esta de un mes y medio”,

Según la madre, la novia de su hijo “siempre andaba con un cuchillo en la cintura” y esta fue la primera vez que “Nicolás y Josefina discutieron” en su presencia, que “ahora se ha enterado que ella le hacía la vida complicada” y resaltó que “ella estuvo internada en psiquiatría” y que “tuvo un novio al que también quemaba y pinchaba”.

Ayer, la familia de Nicolás Llovio hizo una manifestación en la Ciudad Judicial para solicitar que no se cierre la investigación como un supuesto suicidio y se continúe con la causa. Pidieron la detención de la novia de su hijo y del padre de la novia.

