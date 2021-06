Protesta de trabajadores y trabajadoras frente al Ministerio de Salud: “estamos reclamando demandas históricas”

Compartir esta noticia:











Trabajadores y trabajadoras de ATE se manifestaron frente al Ministerio de Salud y entregaron un petitorio a las autoridades.

Este martes, el gremio ATE, acompañado por UTELPa Santa Rosa, La Corriente Clasista y Combativa y el Partido Obrero, se concentró en el Ministerio de Salud, en reclamo por el cumplimientos de puntos acordados con autoridades provinciales.

“Esta protesta se hace en el marco de la organización que se viene gestando en el Hospital Lucio Molas, con compañeros y compañeras de las terapias intensivas y que luego se fueron acoplando todos los sectores que veníamos arrastrando conflictos sin resolver, que incluyen también a diferentes localidades con las mismas problemática”, dijo la secretaria general de ATE, Liliana Rechimont, a Plan B.

“En referencia a las licencias acordadas, son un tema más. Hay otros que no se han resuelto y que la pandemia profundizó: la precarización laboral, falta de elementos de protección personal como ambos, que no se entregaron a todas las ramas o la inequidad que hay a la hora de asignar guardias que se utilizan como premios y castigos”, dijo.

“Además, hay una baja arbitraria de artículos quintos con los compañeros que no soportaron estar tres meses sin cobrar y tuvo que dejar su artículo sexto. Entonces le quitaron el quinto, algo que no prevé la ley 1279, ya que el sexto es un reemplazo y ademas otros ítems como el pago del 037, el 14% que nos deben del año pasado, la actividad crítica para todo y todas, la reducción en la edad jubilatoria, por llevar adelante tareas riesgosas, penosas y de envejecimiento precoz, el pase a planta de compañeros artículo quinto, sexto, monotributistas, el pase a la 1279 de compañeros 2871, 643, 2343 un montón de situaciones que atraviesan trabajadores y trabajadoras de la salud”, agregó Rechimont.

“Agradecemos esta licencia especial por diez días, pero es insuficiente. Los compañeros jamás han dejado que el servicio se resienta o se deje sin atención”, dijo la secretaria general de ATE.

Rechimont agregó que dejaron un petitorio a las autoridades. “Mañana nos juntamos en asamblea en el Hospital Lucio Molas y Evita a las 11 horas, también en el Centeno y en Acha, se harán asambleas, para analizar la actividad del día de hoy”.

Consultada sobre cómo manejó la pandemia el gobierno provincial, Rechimont dijo que con aciertos y desaciertos. “En realidad no existe la perfección. Ayer escuché que soy una ingrata o no entiendo. Si decir lo que nos pasa a los trabajadores de la salud es eso, no entiendo entonces. Pero la clase política no se puede alejar de la demanda de trabajadores y trabajadoras de la salud, que es histórica. Desde hace muchísimos años venimos reclamando contra el vaciamiento, la tercerización de servicios, la falta de inversión, de contratación o tener a los compañeros precarizados en el tiempo”.

“No les gusta que les digamos la palabra precarizados, pero los compañeros son precarizados. Además hay compañeros híbridos, de diferentes leyes, en un sistema en donde trabajan a destajo, sin mismos derechos o condiciones y no pueden acceder a adicionales que contamos todos y todas. Esta pandemia profundizó la situación de trabajadores que se vieron recargados, se contrató a mansalva personal porque había que atender la pandemia y el personal de salud quedó excluido de todo, porque somos esencialísimos”, señaló Rechimont.

“Nosotros entendemos eso y por eso, el gobierno tiene que entender que hay reclamos históricos que no se pueden seguir sosteniendo en el tiempo. Por más que nos den diez días de licencia, que agradecemos, hay cuestiones más profundas en el sistema de salud que hay que sentarse a discutirlas. Lo hemos dicho con todos los ministerios y gobiernos que han pasado”, afirmó la secretaria general de ATE.

“Además, la clase política ha desatendido la situación de trabajadores y trabajadoras. Capaz que mis declaraciones no agradan, pero es la situación en la que vivimos trabajadores y trabajadoras. Tiene que haber una paritaria sectorial, pero por ejemplo, esta paritaria no resuelve el codigo 037, la diferencia de la hora, nos pagan menos la hora de trabajo y esto es histórico. La clase política no ha atendido a la demanda de trabajadores y trabajadoras y si el sistema de salud no ha colapsado, es porque nos hemos puesto al servicio del pueblo de La Pampa”.

Consultada sobre si la propuesta de la licencia de ayer fue para desactivar la protesta, Rechimont dijo que sí. “Soy malpensada, estimo que sí. Aún así, no se desactivó esta movilización. Bienvenida la licencia, pero no vamos a dejar de reclamar lo que votamos en asambleas todos y todas”.

Preguntada sobre las diferencias en la negociación entre ATE y UPCN, Rechimont afirmó que “lo que ayer planteamos fue por qué nosotros desde ATE no habíamos tenido la posibilidad de leer la propuesta que sí tuvo UPCN y SiTraSap. No es una cosa en contra de los otros sindicatos. El gobierno contestó que porque estábamos con un plan de lucha, no nos acercó la propuesta. No nos llamaron, nos mandaron un mensaje a pedido de Mirta Viola, para que sea una cuestión más democrática e inclusiva”, cerró.

