ENARGAS relanzó su Calculador de Consumo

Compartir esta noticia:











El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) informó que puso a disposición de la ciudadanía una versión actualizada del Calculador de Consumo, para brindar información de manera accesible y de fácil visualización, relacionada con el consumo y la facturación del servicio de gas por redes.

Esta herramienta digital les brinda a las usuarias y los usuarios del servicio de gas natural la posibilidad de acceder, desde cualquier punto del país, y evaluar en qué umbrales de consumo se encuentran, a partir de la cantidad de artefactos de gas que hay en el hogar, y las horas de consumo promedio indicadas por ellos mismos en el Calculador.

De este modo, usuarias y usuarios pueden obtener de forma inmediata un cálculo estimado del monto de la factura (sin incluir los impuestos) según los cuadros tarifarios vigentes. Para ello, simplemente deben ingresar los datos solicitados dentro de las opciones propuestas en cada ambiente de una vivienda. En este asistente, por ejemplo, se pueden seleccionar entre otros parámetros: cuántos habitantes hay en la vivienda, el ambiente de la casa, qué artefactos están instalados, las horas de uso, etc.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Asimismo, esta herramienta proporciona un conjunto de consejos para un uso energético eficiente, entre los cuales se pueden mencionar: regular el termostato a una temperatura ambiente a 18ºC en invierno, calefaccionar sólo aquellos ambientes que estén siendo utilizados, no abrir ventanas para bajar la temperatura, utilizar burletes en puertas y ventanas para reducir pérdidas de calor, apagar el piloto del calefactor cuando no se utilice, etc.

Además, el Calculador puede proporcionar información útil frente a la decisión de la compra de un artefacto a gas. En este aspecto, resulta muy importante destacar la conveniencia de optar por aparatos más eficientes y acompañar su uso con hábitos de un consumo responsable, lo que se reflejará, finalmente, en una disminución del monto de la factura. Con respecto a ello, el Calculador refuerza los puntos a tener en cuenta para elegir un artefacto a gas según su eficiencia energética (etiquetado).

En cuanto al cálculo del monto estimado de la factura, el asistente permite calcular la factura imputando el volumen de consumo bimestral o indicando la cantidad de habitantes y uso de artefactos en el hogar. A continuación, se presentan 3 ejemplos:

Si se conoce el consumo del hogar, se puede utilizar la función “Conozco mi consumo estimado” para calcular la factura media. Considerando un consumo de 38 m3 por bimestre (categoría R1) correspondientes a un hogar con 1 o 2 habitantes del norte del país (Tucumán para este ejemplo) su factura media, sin impuestos, con el Régimen Tarifario de Transición, sería de $328,35 por mes. En caso de estar bajo el beneficio de Tarifa Social, su factura sería de $203,33 ($125,02 menos). En cambio, de no haberse suspendido el régimen tarifario implementado en 2016/17, las facturas mensuales serían un 116% mayor, respecto a la factura sin beneficio ($708,06 mensuales).

También se puede calcular la factura utilizando las herramientas de estimación de consumo según cantidad de habitantes y uso de artefactos en el hogar.

Por ejemplo, para un hogar tipo con 3 habitantes de la zona norte del Gran Buenos Aires que cuenta con 1 calefactor, un calefón con piloto y una cocina a gas, su consumo medio bimestral sería de 207 m3 (categoría R3-1). Su factura mensual con el Régimen Tarifario de Transición es de $1.478,47, sin impuestos. En caso de estar bajo el beneficio de Tarifa Social, su factura sería de $1.153,48 ($324,99 menos). En cambio, de no haberse suspendido el régimen tarifario implementado en 2016/17, las facturas mensuales serían un 123% mayor respecto a la factura sin beneficio ($3.299,89 mensuales).

Por último, considerando un hogar tipo con 4 habitantes de la zona del sur del país (Chubut para este ejemplo) que cuenta con 3 calefactores, un calefón con piloto y una cocina a gas, su consumo medio bimestral sería de 759 m3 (categoría R3-1). Su factura mensual con el Régimen Tarifario de Transición es de $1.040,00, sin impuestos. En caso de estar bajo el beneficio de Tarifa Social su factura sería de $661,30 ($378,70 menos). En cambio, de no haberse suspendido el régimen tarifario implementado en 2016/17, las facturas mensuales serían un 120% mayor respecto a la factura sin beneficio ($2.285,67 mensuales).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios