Asentamientos: Pablo Pera criticó a la justicia, di Nápoli y la CPE, “hubo un tiempo para el desalojo, ahora hay que solucionarlo”

Para el jefe del bloque del Frepam, hubo un tiempo para el desalojo que no se cumplió y ahora hay que resolver la situación. Críticas al oficialismo, la CPE y la justicia pampeana.

El presidente del bloque del Frepam, Pablo Pera Ibarguren, dialogó con Plan B y se refirió al reclamo de los habitantes del asentamiento El Nuevo Salitral, originado con gobierno local de Cambiemos.

El jefe del principal bloque opositor afirmó a Plan B que “hubo un tiempo para un desalojo” y que ahora la situación debería resolverse de otra manera. En este marco, cuestionó declaraciones públicas de instituciones y del propio intendente y falta de soluciones desde que se originaron los asentamientos.









“Esta situación se inició en el gobierno de Leandro Altolaguirre y el intendente electo, Luciano di Nápoli, dijo que esa solución tiene que darla el intendente y hoy el intendente electo es él, que tiene que dar la solución, de acuerdo a sus palabras”.

“Desde la oposición le votamos favorablemente la emergencia habitacional que él mismo envió al Concejo Deliberante el 2019 y dar respuestas a esto y estamos a mediados de 2021, las soluciones no llegaron”, criticó Pera.

“También recuerdo en su momento que, cuando recién se hicieron los asentamientos, desde la Cooperativa Popular de Electricidad se había establecido como marco prioritario llevar electricidad a estos lugares, pero estamos a un año y medio de esta situación y esto no ocurrió”, afirmó el edil del Frepam.

“Mi posición personal en esto es que hay varias etapas: una que es correcta, que la municipalidad tiene que hacer la denuncia por la usurpación de terreno, porque como funcionarios públicos, el patrimonio público es de todos”, dijo.

“Por otra parte, hay un momento para la resolución judicial que es inmediato y no sucedido, la gente ha invertido, se ha asentado y estamos en la etapa de hoy, que tiene que venir más por encontrar las soluciones”, afirmó Pablo Pera Ibarguren.

En este sentido, el edil agregó: “el Intendente tiene las herramientas para lograr las soluciones, con fondos provinciales que le llegan. En estos primeros tres meses del año llegaron 100 millones de pesos de aportes no reintegrables y tiene las herramientas legales, ya que se declaró la Emergencia Habitacional, que es lo que pidió y nosotros acompañamos. Creo que la solución, como dijo cuando era intendente electo, está en él y tiene que hacerse responsable desde el 10 de diciembre de 2019.

“Mi posición particular es que el desalojo legal hubiera sido en su momento más oportuno, ya que no había gente asentada con construcciones y a pasividad del estado en ese sentido, el Poder Judicial, permitió que la gente siguiera construyendo, con esfuerzo y hoy tenemos asentamientos permanentes. Recordemos que cuando recién se inició, no eran permanentes, ya que en el día se delimitaban los terrenos y en la noche, pocos permanecían ahí”, agregó Pera Ibarguren.

Ante la pregunta sobre la reciente orden de desalojo, realizada por un abogado local, Pablo Pera afirmó: “entiendo que la orden del desalojo vino ahora del lado de los terrenos privados y no de los terrenos públicos”, cerró el edil del Frepam.

